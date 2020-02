Δύο από τα διάσημα Infinity Rooms της Yayoi Kusama ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει η Tate Modern του Λονδίνου στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της.

Τα δύο Infinity Rooms που πρόκειται να εκτεθούν είναι το «Infinity Mirrored Room - Filled With the Brilliance of Life», έργο που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις της Yayoi Kusama και το «Chandelier of Grief», ως ένα έργο που αποτελεί ένα «ατελείωτο σύμπαν» από περιστρεφόμενους κρυστάλλινους πολυελαίους. Παράλληλα με τα δύο Infinity Rooms, η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες και υλικό από το στούντιο και τα πρώτα έργα της Kusama.



Οι εννέα δεκαετίες της ζωής της Yayoi Kusama την οδήγησαν από την ύπαιθρο της Ιαπωνίας στην καλλιτεχνική σκηνή της Νέας Υόρκης και στο σύγχρονο Τόκιο, μέσα από μία σταδιοδρομίας συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης του καλλιτεχνικού της στυλ.



Γνωστή για τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα κουκίδων, η τέχνη της περιλαμβάνει μια εκπληκτική ποικιλία μέσων, όπως ζωγραφική, ζωγραφική, γλυπτική, κινηματογράφο, περφόμανς και συναρπαστικές εγκαταστάσεις.



Από το 1977 η Kusama έζησε οικειοθελώς σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα και μεγάλο μέρος της δουλειάς του χαρακτηρίστηκε από εμμονικότητα και επιθυμία να ξεφύγει από το ψυχολογικό τραύμα. Σε μια προσπάθεια να μοιραστεί τις εμπειρίες της, δημιουργεί εγκαταστάσεις που βυθίζουν τον θεατή με την εμμονή της για ατελείωτες κουκίδες και δίχτυα ή για τον χώρο που αντικατοπτρίζεται στο άπειρο.



Κατά τη δεκαετία του 1960, ερχόταν σε επαφή με καλλιτέχνες όπως ο Donald Judd, ο Andy Warhol, ο Joseph Cornell και ο Claes Oldenburg, ασκώντας τους επιρροή στην πορεία.

Έχει διαπραγματευτεί την ταυτότητά της ως «αουτσάιντερ» σε πολλά πλαίσια - ως γυναίκα καλλιτέχνης σε μια κοινωνία που κυριαρχείται από άνδρες, ως άτομο από τη Ιαπωνία στον δυτικό κόσμο της τέχνης και ως θύμα των δικών της νευρωτικών και εμμονικών συμπτωμάτων. Αφού πέτυχε φήμη και την κακοφημία μέσω των πρωτοποριακών έργων τέχνης και γεγονότων, επέστρεψε στη γενέτειρά της ως η πιο εξέχουσα καλλιτέχνης της Ιαπωνίας.

Όπως σημειώνει η Tate στον ιστότοπό της, πρόκειται για μια ποικίλη, θεαματική έκθεση μίας πραγματικά μοναδικής δημιουργού. «Δεν έχει υπάρξει ποτέ μια έκθεση αυτού του μεγέθους της δουλειάς της στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτή είναι μια αδιαμφισβήτητη ευκαιρία τόσο για τους οπαδούς της Kusama όσο και για τους αμύητους να απολαύσουν το έργο της.

Η έκθεση «Yayoi Kusama: Infinity Rooms» ανοίγει τις πύλες τις στις 11 Μαΐου και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 9 Μαΐου το 2021.