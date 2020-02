Το Positively Different Short Film Festival, ένα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους για τις διακρίσεις και την καταπίεση, φιλοξενεί ο κινηματογράφος Τριανόν από τις 13 μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου.

Το φύλο, η σεξουαλικότητα, η φυλή, η τάξη, η εθνικότητα, η θρησκεία, η αρτιμέλεια, είναι τα θέματα που το φεστιβάλ προσεγγίζει διαθεματικά, μέσα από ιστορίες ομάδων και ατόμων που βιώνουν καταπίεση.

Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, τη δικτύωση και τη διεκδίκηση δικαιωμάτων από τις ομάδες αυτές, που ως τώρα δεν είχαν εκπροσώπηση.

Ξεκινώντας με πάνω από 3.000 ταινίες, οι εθελοντές και η κριτική επιτροπή του φεστιβάλ επέλεξαν 44 ταινίες μικρού μήκους που θα προβληθούν στην Αθήνα, διαγωνιζόμενες για δύο βραβεία.

Κινηματογραφιστές, ντοκιμαντερίστες, εικαστικοί καλλιτέχνες και σπουδαστές κινηματογράφου συμμετέχουν με τις δημιουργίες τους. Πριν και κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, πραγματοποιούνται προβολές ερασιτεχνικών παραγωγών από περιθωριοποιημένες ομάδες, συναυλίες, ρεσιτάλ ποίησης, συζητήσεις και δρώμενα δημιουργών «από τα κάτω».

Δείτε εδώ το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Ada, Rafaela Uchoa

Πρόγραμμα εκδηλώσεων εκτός προβολών

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου

Προφεστιβαλική προβολή - Οικονομική ενίσχυση του ΑΜΟΚΑ

Μία εβδομάδα πριν την επίσημη έναρξη του PDSFF 2020, ένα sneak peek σε μερικές από τις δυνατότερες ταινίες κουήρ και φεμινιστικού περιεχομένου, στο φιλόξενο χώρο του ΑΜΟΚΑ. Ο χώρος και η τουαλέτα του AMOQA είναι προσβάσιμα σε χρήστες/χρήστριες αναπηρικού αμαξιδίου - η αριστερή πόρτα του ασανσέρ είναι προσβάσιμη.

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου

Παράλληλη εκδήλωση ΠΙΕΒ live | "Camellias behind the black"

Το Positively Different Short Film Festival (διοργάνωση: Inter Alia) και το The Bad Poetry Social Club παρουσιάζουν την ποιητική performance ‘’Camellias behind the black’’, του Παναγιώτη Ι.Ε. Βασιλείου, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, στο Μπάγκειον. Μαζί του η Αλεξάνδρα Επίθετη, ο Κώστας Moody, οι Wolfpeach, η Αντιγόνη Σταυροπούλου, το MOCHI, ο Albertine.

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου

Lost Bodies live | PDSFF Closing event

Το Positively Different Short Film Festival 2020 θα γιορτάσει την ολοκλήρωση της πρώτης του διοργάνωσης με τους Lost Bodies live στο Τριανον αμέσως μετά την λήξη των προβολών το Σάββατο 15 Φλεβάρη, παρουσία δημιουργών και φίλων του φεστιβάλ. Είσοδος: 3 ευρώ.

Οι Lost Bodies εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην ανεξάρτητη μουσική σκηνή της Αθήνας το 1985 κυκλοφορώντας δύο κασέτες, ενώ πλέον έχουν στο ενεργητικό τους 15 κυκλοφορίες, με την πιο πρόσφατη το 2018.

Η μουσική τους βρίσκεται στις παρυφές της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής και ενσωματώνει στοιχεία από industrial, trip-hop και post-punk ήχους μέχρι funk και avant-garde στοιχεία, σε μια πειραματική μίξη ακουστικού και ηλεκτρονικού ήχου με αρκετά στοιχεία πρόζας και κοινωνικής σάτιρας παίζοντας αυτό που νιώθουν, με ειλικρίνεια, άμεση επικοινωνία με το κοινό, μεταμορφώνοντας τη βραδιά σε μοναδική εμπειρία.

13, 14 & 15 Φεβρουαρίου 2020

Κινηματογράφος Τριανόν

Εισιτήρια στα εκδοτήρια του κινηματογράφου ή κρατήσεις στο positively-different.net.

FB Page