Δημοπρατούνται σήμερα, από τον οίκο Christie's, έργα φιλοτεχνημένα από πρόσφυγες στη Μόρια της Λέσβου, που εκτίθενται αυτές τις ημέρες στην εκκλησία του St James's, στο Λονδίνο.

Η έκθεση των έργων ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 17. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου Christie's, τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στο The Hope Project, που επικεντρώνεται σε όσους άφησαν τις χώρες τους εξαιτίας πολέμων, αδικιών, καταπίεσης και διωγμών.

Mirror of humanity, Joseph Kangi, Νότιο Σουδάν, 2019

The service of a mother to a daughter, Jean Paul Waroma, Κονγκό, 2018

Dreams Lost, Atefeh Fayazie, Αφγανιστάν, 2019

Complicated Minds, Murtaza Safari,Αφγανιστάν, 2019

Παράλληλα το The Hope Project αποσκοπεί στο να αλλάξει τον τρόπο που οι κάτοικοι των χωρών υποδοχής βλέπουν τους πρόσφυγες.

No Voice, Masoumeh Jafari, Αφγανιστάν, 2019

A man from the body of fish, Abdullah Rahmani, Αφγανιστάν, 2019

Embrace God, by Alireza Hosseini, Αφγανιστάν, 2019

Hoping To Survive, Razieh Gholami, Αφγανιστάν, 2019

Forced Hijab, Nazgol Golmuradi, Ιράν, 2019

Free, Mohammad Jafary, Αφγανιστάν, 2019

Child, Murtaza Safari, Αφγανιστάν, 2019

Το The Hope Project Arts αποτελεί μία ασφαλή χώρο ώστε οι πρόσφυγες να εκφράσουν τους εαυτούς τους μέσω της τέχνης, του θεάτρου, της ποίησης, της μουσικής και του χορού μεταξύ άλλων, ενώ παραδίδονται μαθήματα και καλλιεργείται η αίσθηση της κοινότητας και η αλληλοκατανόηση.

Dangerous journey, Raha Amiri, Αφγανιστάν, 2019

We never chose this situation, Senait Moges, Αιθιοποία, 2019

My Family, Fateme Hossini, Αφγανιστάν, 2019

Poverty, Javad Karimi, Αφγανιστάν, 2019

Died, Eisa Hashemi, Αφγανιστάν, 2019

Kids Hope, Artif Akari, Αφγανιστάν, 2019

Women’s Power, Nazgol Golmuradi, Ιράν, 2019

Όλα τα έργα δημιουργήθηκαν από πρόσφυγες που συμμετείχαν στο The Hope Project, ενώ πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να ζουν στο νησί.

#FortressEurope, Eric Kempson, συνιδρυτής του The Hope Project, 2019

Mother earth, Hamid Heidari, Αφγανιστάν/Ιράν 2019