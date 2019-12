Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Ντάνι Αϊέλο, γνωστός για τη συμμετοχή του στο «Κάνε το σωστό» και στο «O Νονός II».

Τον θάνατο του ηθοποιού επιβεβαίωσε η οικογένεια του. «Με θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Ντάνι Αϊέλο, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς, μουσικός και ηθοποιός, πέθανε χθες το βράδυ μετά από σύντομη ασθένεια», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωσή της πραγματοποιώντας παράλληλα έκκληση για σεβασμό στην ιδιωτικότητά της.

Ο Ντάνι Αϊέλο είχε γεννηθεί στη Νέα Υόρκη. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1973, δίπλα στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην ταινία "Bang the Drum Slowly". Στη συνέχεια έπαιξε στο «O Νονός II» ενσαρκώνοντας τον Tony Rosato. Το 1989 ο Αϊέλο ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, για τη συμμετοχή του στην ταινία «Κάνε το σωστό» του Σπάικ Λι. Είχε επίσης εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, στις ταινίες «Κάποτε στην Αμερική» (1984) και Moonstruck (1987), ενώ είχε συνεργαστεί με τον Γούντι Άλεν. Πέρα από τον κινηματογράφο είχε πάρει μέρος σε πολλές παραστάσεις στο Broadway ενώ εμφανίστηκε στις τηλεοπτικές σειρές "Lady Blue" και "The Last Don". Με ανάρτησή της στο Twitter η Cher αποχαιρέτησε τον Αϊέλο κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για έναν σπουδαίο ηθοποιό.





Goodbye Dear #DannyAiello 💔

Danny was a Great Actor, But a

Genius Comedic Actor.We Laughed so much. Making #Moonstruck ..It was one of the happiest times in my life,& He Was apart of that Happy time.

Goodbye #JohnnyCammareri

💋Loretta