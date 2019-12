Το AthensRocks επιστρέφει στην Αθήνα με τους The National και τους Idles, που θα τραγουδήσουν ζωντανά στο ΟΑΚΑ την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020.

Από τον ομώνυμο δίσκο του 2001 μέχρι το φετινό «I Am Easy to Find», οι The National έντυσαν εμπνευσμένα με λέξεις τους ήχους τους, φτιάχνοντας το soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς, με την βαθιά ενδοσκόπηση στην ποιητική ψυχή του Berninger, να γεννά μουσικές στιγμές που έγιναν αναμνήσεις για εκατομμύρια fans στον κόσμο.

Η μαγευτική φωνή του Matt Berninger, έγινε το πρώτο σήμα κατατεθέν του γκρουπ. Ακολούθησαν οι κιθαριστικές γραμμές των αδερφών Aaron Dessner (κιθάρες, πιάνο, πλήκτρα) και Bryce Dessner (κιθάρες, πιάνο, πλήκτρα) που με το στιβαρό rhythm section των αδερφών Scott Devendorf (μπάσο) και Bryan Devendorf (ντραμς) έδωσαν στο κοινό τέσσερις από τους σημαντικότερους δίσκους των τελευταίων 20 ετών- «Alligator», «Boxer», «High Violet» και «Trouble Will Find Me». Η δημοτικότητά τους εκτοξεύθηκε, τα sold out shows πολλαπλασιάστηκαν και το «Sleep Well Beast» ήρθε σαν επιστέγασμα των προσπαθειών τους, να τους απογειώσει.

Την ίδια μέρα όμως οι μουσικόφιλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν επίσης τους Idles, μια από τις πιο συζητημένες μπάντες των τελευταίων ετών.

Με μπροστάρη τον εκκεντρικά ιδιοφυή Joe Talbot, έχουν κυκλοφορήσει δυο από τους πιο σημαντικούς δίσκους της τελευταίας πενταετίας. Το «Brutalism» του 2017, τρύπωσε άλλωστε σε κάθε ενημερωμένη λίστα με τους καλύτερους δίσκους της χρονιάς.

* General Admission Tickets: Στην πρώτη φάση προπώλησης τα εισιτήρια θα κοστίζουν 46 ευρώ/ High Priority – VIP Package: 82 ευρώ (Οι κάτοχοι ηλεκτρονικών VIP εισιτηρίων θα παραλάβουν το limited edition poster τους κατά την είσοδό τους στο φεστιβάλ)

Σημεία Προπώλησης :www.highpriority.gr, www.ticketmaster.gr, Δίκτυο καταστημάτων Public, Reload Stores Ακαδημίας 81, Αθήνα