Πέθανε ο σε ηλικία 82 ετών ο Ρόμπερτ Φρίμαν, που οι φωτογραφίες του κόσμησαν μερικά από τα σπουδαιότερα εξώφυλλα των δίσκων των Beatles.

Ο θάνατος του φωτογράφου έγινε γνωστός μέσα από το Twitter του βρετανικού συγκροτήματος χωρίς ωστόσο να γνωστοποιηθούν τα αίτια. Ο Φρίμαν ξεκίνησε την καριέρα του ως φωτορεπόρτερ στους Sunday Times αποτυπώνοντας σε φιλμ τους κορυφαίους τζαζ μουσικούς της εποχής, ανάμεσά τους και τον Τζον Κολτρέιν, πριν συνεργαστεί με τους Fab Four.

Robert Freeman, long time photographer of The Beatles, has passed away - he created some of the most iconic images of the band, featured on the album covers of With The Beatles, A Hard Day's Night, Beatles For Sale, Help! and Rubber Soul. pic.twitter.com/W1upi05JCn