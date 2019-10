ΠΑΡΤΙ

10 Years six d.o.g.s

Το 6 d.o.g.s κλείνει 10 χρόνια ως αναπόσπαστο κομμάτι της αθηναϊκής νύχτας και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι και ένα πολυπληθές line-up (Armani Had a Softer Touch, Chevy, Discosodoma, Figkott, Morah, Trophy Wives κ.ά.).

25/10, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

La vita è bella: Aφιέρωμα στον Nicola Piovani

Aφιέρωμα στον Nicola Piovani στο Μέγαρο



Η μουσική του βραβευμένου Ιταλού συνθέτη Nicola Piovani (Όσκαρ 1999 για τη μουσική της ταινίας La vita è bella), «ντυμένη» με τον λόγο της Λίνας Νικολακοπούλου, θα ακουστεί στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Aθηνών. Την ερμηνεία αναλαμβάνει ο Θοδωρής Βουτσικάκης με τη συνοδεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τη μουσική διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη.

24/10, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, 20:30, εισ.: 8-40 ευρώ

Toquel, Business Live

Toquel, Φωτο: Freddie F./ LIFO



Μετά τη sold out περιοδεία του 777 σε όλη την Ελλάδα, ο Toquel ετοιμάζεται για ένα εντυπωσιακό φινάλε στο Piraeus 117 Academy. Με πάνω από 11.500.000 streams στο Spotify και 48.000.000 views στο YouTube, ο ράπερ θα παρουσιάσει ένα δίωρο live με κομμάτια από τη 10χρονη καριέρα του, από το «Κουράστηκα» μέχρι και το πρόσφατο mega hit «Business».

2/11, Piraeus 117, Πειραιώς 117, 20:00, εισ.: 8-12 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Κωνσταντίνος Έσσλιν, One

Κωνσταντίνος Έσσλιν, One



Δεκαεπτά ζωγραφικές ιστορίες μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, στιλπνής σχεδιαστικής καθαρότητας και μεικτής τεχνικής με βασικό υλικό το κάρβουνο, προτείνουν το ανθρώπινο σώμα ως εργαλείο αναζήτησης στην τρίτη ατομική έκθεση του καλλιτέχνη.

24/10-16/11, Gallery Genesis, Χάρητος 35, Τρ., Πέμ., Παρ. 11:30-21:30, Τετ., Σάβ. 11:30-15:30, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Allah-Las

Allah Las



Με πλούσιους ψυχεδελικούς χρωματισμούς και διαχρονικό ήχο που παραπέμπει στην εποχή των μπίτνικ, των σέρφερ και της νομαδικής ζωής, οι Allah-Las, το γκρουπ από το Λος Άντζελες με το φανατικό ελληνικό κοινό, επιστρέφει στο Fuzz. Το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο «Lahs» (αναφορά στον λάθος τρόπο με τον οποίο συχνά γράφεται το όνομά τους) κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Mexican Summer.

24/10, Fuzz, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος (Πειραιώς & Χαμοστέρνας), 20:00, εισ.: 24 ευρώ

Θανάσιμος, «Ένα παιδί ζυγίζει τ' άστρα»

Θανάσιμος



Ανενεργός τα τελευταία χρόνια, ο Θανάσιμος επέστρεψε και κυκλοφορεί το «Ένα παιδί ζυγίζει τ' αστρα», έναν δίσκο προσωπικό αλλά και γεμάτο κοινωνικούς προβληματισμούς, με εξ ολοκλήρου δική του μουσική παραγωγή. Mαζί του στη σκηνή θα είναι ο Tiny Jackal, οι Fer De Lance και ο Lobo Amarillo.

25/10, Temple Athens, Ιάκχου 17, 20:00, εισ.: 8-10 ευρώ

ΕΚΘΕΣΗ

Ελληνική Μόδα: 100 χρόνια έμπνευσης και δημιουργίας

Μέσα από 140 ενδύματα από τη συλλογή του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος αποκαλύπτονται οι συνδέσεις μεταξύ μόδας και εποχής, εστιάζοντας στον τρόπο που οι Έλληνες δημιουργοί αντλούσαν έμπνευση και επηρεάζονταν από τις ιστορικές και πολιτιστικές εξελίξεις.

25/10-25/11, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Ταύρος, Τρ.-Πέμ. 09:00-13:30, Παρ. 09:00-20:00, Σάβ. 11:00-16:00, Κυρ. 10:00-18:00, εισ.: 5 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Patari Records Showcase

Νόμος 751, Φαλκονέρα, Lepardo, Treep, Primo Bake και Clit εμφανίζονται μαζί στο πρώτο showcase της νέας ανεξάρτητης δισκογραφικής «Patari Records», η οποία αποτελείται από μουσικούς, ηχολήπτες και παραγωγούς και φιλοδοξεί να συστήσει στο κοινό τον νέο κιθαριστικό ήχο της Αθήνας.

25/10, An Club, Σολωμού 13-15, Εξάρχεια, 20:30, εισ.: 6 ευρώ

DANCE

Deep Phase: Derrick May

Derrick May



Μέλος των Belleville Three, των πρωτοπόρων μουσικών παραγωγών στους οποίους αποδίδεται η δημιουργία της Detroit techno, ο Derrick May παραμένει σημαντική φιγούρα του χώρου και επισκέπτεται την Αθήνα ως καλεσμένος της Deep Phase.

26/10, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, 24:00

ΠΑΡΤΙ

Purple Night

To Ρομάντσο φωτίζεται και πάλι μοβ και μετατρέπεται σε sexy playroom γεμάτο χορό. Στις μουσικές επιλογές οι The Dreamer, Wrapped In Plastic, Denis D'or.

26/10, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 23:30