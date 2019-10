Ένας μουσικός μαραθώνιος που ξεπερνά τα στενό πλαίσιο της κλασικής συναυλίας έρχεται στη Στέγη στις 2 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει 24 ώρες, περιλαμβάνοντας και sleepover για περιορισμένο αριθμό θεατών.

Το διεπιστημονικό πρότζεκτ «Happiness Machine: 24 ώρες ευτυχίας με το Klangforum Wien» θα απλωθεί σε διάφορους χώρους του κτιρίου προσπαθώντας να εξερευνήσει το πώς μπορούμε να ζήσουμε χαρούμενοι στο σύγχρονο, επισφαλές, οικονομικό σύστημα αλλά και την πιθανότητα ύπαρξης ενός νέου οικονομικού μοντέλου.



Το πρότζεκτ «Happiness Machine» περιστρέφεται γύρω από το εναλλακτικό οικονομικό μοντέλο που πρότεινε ο Christian Felber με την «Οικονομία για το Κοινό Καλό» ("Economy of the Common Good") εξετάζοντας τα ερωτήματα που τίθενται μέσα από έναν μαραθώνιο μουσικής, με ταυτόχρονη προβολή ταινιών.



Δέκα κινηματογραφίστριες και δέκα συνθέτριες από την Ευρώπη ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν δέκα ταινίες μικρού μήκους γύρω από την πιθανότητα ύπαρξης ενός νέου οικονομικού μοντέλου.



Μέσα από ταινίες animation, συναυλίες, παραστάσεις και συζητήσεις, το Klangforum Wien προσκαλεί το κοινό να απολαύσει την τέχνη της μουσικής και, ταυτόχρονα, πυροδοτεί συζητήσεις μεταξύ μουσικών, ερμηνευτών, ομιλητών και καλεσμένων, γύρω από το μέλλον του Δυτικού Κόσμου.

Εικόνα από την ταινία «Bloomers»

Πρόγραμμα

Παρασκευή 1.11.2019 | 20:30 | Κεντρική Σκηνή

Συναυλία με ταυτόχρονη προβολή ταινιών Animation

Η Οικονομία για το Κοινό Καλό

Εισαγωγή-Παρουσίαση: Χρήστος Καρράς, Sven Hartberger

Εργατικές εξεγέρσεις, απληστία, επιχειρηματικές πρακτικές, περιθωριοποίηση, αλλά και ιδέες για μορφές οργάνωσης της κοινωνίας, η ατμόσφαιρα ενός μικρόκοσμου που λειτουργεί αυτόνομα, η δημιουργία της τέλειας πυραμίδας ανθρώπινων σωμάτων, σε δέκα ταινίες animation μικρού μήκους από δέκα κινηματογραφίστριες με τη συνοδεία δέκα νέων συνθέσεων από δέκα Ευρωπαίες συνθέτριες πυροδοτούν συζητήσεις για την πιθανότητα ύπαρξης ενός νέου οικονομικού μοντέλου:

Θα προβληθούν οι ταινίες:

"The Flounder" (Elizabeth Hobbs/Carola Bauckholt), "Lickalike" (Rebecca Blöcher/Eva Reiter), "PANTOPOS" (Eni Brandner/Misato Mochizuki), "Music Box" (Joanna Kożuch/Ying Wang), "Bloomers" (Samantha Moore/Malin Bång), "Hierarchy Glitch" (Vessela Dantcheva/Electric Indigo), "The Happiness Machine" (Ana Nedeljković/Hanna Hartman), "Measuring the Distance" (Susi Jirkuff/Joanna Bailie), "Generator/ Operator" (Andrea Schneider/Μαριάνθη Παπαλεξανδρή-Αλεξανδρή), "Suggestion of Least Resistance" (Michelle Kranot/Iris ter Schiphorst)

Κωνσταντία Γουρζή (μουσική διεύθυνση), Martin Repka (προβολή ταινιών), Florian Bogner & Markus Urban (σχεδιασμός ήχου), Vera Fischer (φλάουτο), Markus Deuter (όμποε, αγγλικό κόρνο), Horia Dumitrache (κλαρινέτα), Lorelei Dowling (φαγκότο), Gerald Preinfalk (σαξόφωνο), Christoph Walder (κόρνο), Anders Nyqvist (τρομπέτα), Mikael Rudolfsson (τρομπόνι), Florian Müller (πιάνο, sampler), Krassimir Sterev (ακορντεόν), Björn Wilker (κρουστά), Annette Bik (βιολί), Gunde Jäch-Micko (βιολί), Dimitrios Polisoidis (βιόλα), Andreas Lindenbaum (βιολοντσέλο), Endika Rodriguez (κοντραμπάσο)

Φωτο: Lukas Beck

Παρασκευή | 23:00 | Κεντρική Σκηνή | Συναυλία και Ομιλίες

Μουσική

Liza Lim: "Wild Winged One"

Anders Nyqvist: τρομπέτα

Απαγγελίες Κειμένων

Stéphane Hesse: Δυο λέξεις για το υπάρχον οικονομικό σύστημα (A word on the current economic system)

Christian Felber: 2030: Μια σύντομη διάλεξη (2030: A short lecture)

Μουσική

Clara Iannotta: "Il colore dell'ombra"

Σάββατο | 01:00 | Εκθεσιακός Χώρος -1 | Sleepover | Νυχτερινό Πρόγραμμα

Morton Feldman: "For Philip Guston"



Ακουσματική μουσική

James Tenney: "Having never written a note for percussion"

Σάββατο | 16:00 | Μικρή Σκηνή | Ομιλίες

Λίβελλος: Α' Μέρος (Diatribe. Part I)

Ομιλητές: Αντιγόνη Λυμπεράκη, Θεοδώρα Κοτσακά, Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Γιώργος Παγουλάτος

Σάββατο | 17:30 | Κεντρική Σκηνή | Συναυλία

Georges Aperghis: "Situations, une convivialité musicale

Σάββατο | 19:00 | Μικρή Σκηνή | Ομιλίες

Λίβελλος: Β' Μέρος (Diatribe. Part II)

Ομιλητές: Αντιγόνη Λυμπεράκη, Θεοδώρα Κοτσακά, Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Γιώργος Παγουλάτος

Σάββατο | 20:30 | Κεντρική Σκηνή | Συναυλία

Ludwig van Beethoven: "Diabelli-Variationen op. 120"

Hans Zender: "33 Veränderungen über 33 Veränderungen"

Info

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Από Παρασκευή 1, 20:00 έως Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019, 22:00

Εκθεσιακός -1, Κεντρική Σκηνή

Εισιτήρια

1η Συναυλία | Παρασκευή 1 Νοεμβρίου | 20:30

Κανονικό: 7, 12 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 10 €

Παρέα 10+ άτομα: 9 €

Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €

Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €

Συνοδός ΑμεΑ: 5, 7 €

2η Συναυλία | Σάββατο 2 Νοεμβρίου | 17:30

Κανονικό: 7, 8 €

Μειωμένο, Φίλος, Κάτοικος Γειτονιάς, Παρέα 5-9 άτομα: 7 €

Παρέα 10+ άτομα: 6 €

Ανεργίας, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 5 €

3η Συναυλία | Σάββατο 2 Νοεμβρίου | 20:30

Κανονικό: 7, 10 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 8 €

Κάτοικος Γειτονιάς, Παρέα 10+ άτομα: 7 €

Ανεργίας, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 5 €

Ομαδικές κρατήσεις στο [email protected]

Ομιλίες

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Η διανομή των δελτίων εισόδου ξεκινά 1 ώρα πριν την εκδήλωση

Sleepover

Για περιορισμένο αριθμό θεατών. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο [email protected] Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μπορείτε να κρατήσετε μία ή δύο θέσεις, συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Θα σας σταλεί επιβεβαιωτικό email. Στους συμμετέχοντες θα προσφερθεί δείπνο και πρωινό. Εντός της αίθουσας δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού και αλκοόλ. Δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχής ρεύματος για προσωπική χρήση (φόρτιση κινητού, κάμερας κ.λπ.), καθώς και η χρήση ντους.