Στον σκηνοθέτη Βασίλη Κεκάτο, που βραβεύθηκε πρόσφατα με Χρυσό Φοίνικα για την μικρού μήκους ταινία του «Η Απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς», ανέθεσε το 60ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τη δημιουργία των φετινών σποτ που θα υποδέχονται το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Θέλοντας να ευχηθεί «χρόνια πολλά» στη διοργάνωση, ο Βασίλης Κεκάτος δημιούργησε τέσσερα τρυφερά, κινηματογραφικά και συγκινητικά βίντεο, σε παραγωγή Ελένης Κοσσυφίδου, και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση.

«Σκεπτόμενος πως όταν γιορτάζει ένα φεστιβάλ γιορτάζει και η πόλη του, ο μόνος τρόπος που μπόρεσα να προσεγγίσω την πόλη της Θεσσαλονίκης ήταν η ευαισθησία» σημειώνει ο σκηνοθέτης για τα σποτ, στα οποία όλοι οι πρωταγωνιστές του εύχονται και δέχονται χρόνια πολλά.

Και συνεχίζει: «Αναγνωρίζω τη Θεσσαλονίκη σε πολλά ακόμη πρόσωπα και σώματα, κάθε φορά όμως αυτό που θα επέλεγα να κάνω θα ήταν να την κοιτάξω με ζεστασιά και να της ευχηθώ χρόνια πολλά μέσα από όλους αυτούς τους χαρακτήρες και τις φωνές που το σινεμά μου δίνει τη δυνατότητα να κατοικήσω, έστω και για μερικές στιγμές».

Τα 4 σποτ του 60ού Φεστιβάλ

«Τούρτα»

«Koχύλι»

«Τηλεφωνικός Θάλαμος»

«Βιολέττα»

Περισσότερα για τον Βασίλη Κεκάτο

Ο Βασίλης Κεκάτος γεννήθηκε το 1991 στην Κεφαλονιά και σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου, απ' όπου αποφοίτησε με άριστα το 2013. Το 2014 έκανε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους με τίτλο Ανάδρομος, η οποία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών της Δράμας. To 2016 κέρδισε στον διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους What's Next? του Φεστιβάλ του Sundance και πήρε υποτροφία από το Sundance Institute, με την ταινία του Zero Star Hotel.

Με τη μικρού μήκους ταινία του Η Σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουν το 2018 συμμετείχε σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ, όπως το Λοκάρνο, το Sundance και το Palm Springs. Με την τελευταία ταινία του, Η Απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς (2019), κατέκτησε τον Χρυσό Φοίνικα ταινίας μικρού μήκους καθώς και το Queer Palm στο 72ο Φεστιβάλ των Καννών. H ταινία συνεχίζει την πορεία της στα διεθνή φεστιβάλ με πιο πρόσφατες στάσεις της στα φεστιβάλ του Σαράγιεβο, του Tallinn Black Nights, καθώς και του Telluride, όπου την ταινία επέλεξε για να συμμετάσχει ο σκηνοθέτης του Moonlight, Μπάρι Τζένικνς. Αυτή την περίοδο, ο Βασίλης Κεκάτος ολοκληρώνει το σενάριο της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας του.

Info

60ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

31/10-10/11/2019