Μετά το επιτυχημένο ανέβασμα της σε μία από τις ωραιότερες σκηνές στον κόσμο, στο BAM (Fisher) του Μπρούκλιν, η νέα παράσταση της Έλλης Παπακωνσταντίνου και της ομάδας ODC Ensemble, «Oedipus: Sex with Mum Was Blinding», κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου για δέκα μόνο παραστάσεις στο θέατρο Σφενδόνη.



Η ελληνική παράσταση που ξεχώρισε το Wire (Opera WIRE choice) και η εφημερίδα The Observer ("The Observer: best 12 performances for this Fall") είναι μία υβριδική όπερα που βασίζεται στον Οιδίποδα Τύραννο και συνδυάζει το ζωντανό βίντεο και τη χρήση νέων τεχνολογιών.



Η παράσταση ξαναδιαβάζει τον Σοφοκλή με αντιεξουσιαστική ματιά, θέτοντας ζητήματα φύλου (ο Οιδίποδας είναι γυναίκα) και προσδιορισμού και αντλεί υλικό από σύγχρονα πειράματα της γνωσιακής επιστήμης.



Η μουσική του Τηλέμαχου Μούσα και της Julia Kent κινείται στα όρια της ατονικότητας, ενώ παράλληλα φλερτάρει με την jazz. Μια άλλη καινοτομία της παράστασης είναι ότι το ίδιο το κοινό της παράστασης αποτελεί τον χορό της αρχαίας τραγωδίας με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών & διαδραστικών συστημάτων. Σημερινοί πολίτες καλούνται να δημιουργήσουν μαζί με τους ερμηνευτές το ηχητικό τοπίο της πόλης και να ολοκληρώσουν την παρτιτούρα της νέας αυτής όπερας.



Η παράσταση υποστηρίζεται από το ΥΠΠΟ (Υπουργείο Πολιτισμού), τους διεθνείς οργανισμούς CCRMA (Center for Computer Research in Music & Acoustics) Stanford University, ΗΠΑ, το Ίδρυμα Φουλμπράιτ, τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και το κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Η παράσταση ξαναδιαβάζει τον Σοφοκλή με αντιεξουσιαστική ματιά, θέτοντας ζητήματα φύλου (ο Οιδίποδας είναι γυναίκα) και προσδιορισμού και αντλεί υλικό από σύγχρονα πειράματα της γνωσιακής επιστήμης.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη, σκηνοθεσία και libretto: Έλλη Παπακωνσταντίνου

Πρωτότυπη μουσική: Τηλέμαχος Μούσας, Julia Kent

Κινηματογραφικά περιβάλλοντα: Stephanie Sherriff

Επιστημονικός συνεργάτης: Professor Μάνος Τσακίρης

Φωτισμοί: Έλλη Παπακωνσταντίνου

Κοστούμια: Jolene Richardson

Σύλληψη, σχεδιασμός και υλοποίηση Μασκών: Μαριτίνα Κέλερη & Χρυσάνθη

Αυλωνίτη

Παίζουν:

Master of Ceremony: Μάνος Λιδάκης

Τειρεσίας/Χορός: Αναστασία Κατσιναβάκη

Γυναίκα: Βάλια Παπαχρήστου

Ερευνητής: Γιάννης Ασκάρογλου

Ιοκάστη/Χορός: Νάσια Γκόφα

Αγόρι (Νεαρός Οιδίποδας): Παναγιώτης Λέκκας

Οιδίποδας/Χορός: Λητώ Μεσσήνη, Αμάντα Κριτσωτάκη

Info

11-20 Οκτωβρίου 2019

Θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, Μακρυγιάννη

Πληροφορίες-κρατήσεις: 21 5515 8968

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια παράστασης: 100'

Τιμές εισιτηρίων: 12€ γενική είσοδος

Προπώληση εισιτηρίων μέσω viva.gr και από τα ταμεία του θεάτρου

Προπώληση εδώ.