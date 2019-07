Τα επόμενα πρότζεκτ της Marvel Studios είναι θεαματικά, καθώς ανακοινώθηκαν 10 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές που θα κάνουν πρεμιέρα μέσα στα επόμενα δύο έτη, με το 2021 να πρωταγωνιστεί σε νέες κυκλοφορίες.

Οι ανακοινώσεις έγιναν στο φεστιβάλ San Diego Comic-Con και στη σκηνή βρέθηκαν μεγάλα αστέρια του κινηματογράφου, όπως ο Κρις Χέμσγουορθ και η Νάταλι Πόρτμαν, αλλά και ο πρόεδρος της Marvel Κέβιν Φιγκ που ανέλαβε την 90λεπτη παρουσίαση των νέων πρότζεκτ.

Η τέταρτη φάση της Marvel περιλαμβάνει τα φιλμ: Black Widow (1η Μαΐου 2020), Eternals (6 Νοεμβρίου 2020), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 Φεβρουαρίου 2021), Doctor Strange and the Multiverse of Madness (7 Μαΐου 2021) και το Thor: Love and Thunder (5 Νοεμβρίου 2021).

Το Black Widow είναι το πολυαναμενόμενο πρίκουελ, αφιερωμένο στον χαρακτήρα που υποδύεται εδώ και χρόνια η Σκάρλετ Τζοχάνσον, οι νέες ταινίες των Doctor Strange και Thor είναι σίκουελ, ενώ τα Eternals και Shang-Chi θα μας συστήσουν νέους κινηματογραφικούς ήρωες.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLACK WIDOW with Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, and Rachel Weisz. Directed by Cate Shortland. In theaters May 1, 2020. pic.twitter.com/7WGECDIw3t — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019





Παράλληλα, η εμφάνιση της συνδρομητικής πλατφόρμας Disney+ αναμένεται να φέρει μεγάλες ανακατατάξεις στον τηλεοπτικό χάρτη, ενώ αναφορικά με το Marvel Cinematic Universe, ανακοινώθηκαν ήδη οι πρώτες 5 σειρές: The Falcon and the Winter Soldier (Αύγουστος 2020), WandaVision (άνοιξη 2021), Loki (άνοιξη 2021), What If...? (Καλοκαίρι 2021) και Hawkeye (τέλη 2021).

Η Ρέιτσελ Βάις θα συμπρωταγωνιστήσει με τη Σκάρλετ Τζοχάνσον στο πρίκουελ «Black Widow»

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς επιστρέφει στον ρόλο του Doctor Strange

Ανακοινώθηκε επίσης το Black Panther 2, η επιστροφή του υπερεπιτυχημένου ήρωα, καθώς και τα Captain Marvel 2, Guardians of the Galaxy 3, αλλά και η νέα ταινία Fantastic Four.

Μεγάλη έκπληξη είναι όμως για τους φαν η επιστροφή του Blade, του ήρωα που στα τέλη των '90s και στα '00s ενσάρκωσε σε τρεις ταινίες ο Γουέσλι Σνάιπς, τον οποίο όμως τώρα θα υποδυθεί ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ Μαχέρσαλα Άλι.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLADE with Mahershala Ali. pic.twitter.com/JPcrSqSerW — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 Ιουλίου 2019

Μια ακόμη έκπληξη ήταν η ανακοίνωση πως στο Thor: Love and Thunder, το θρυλικό σφυρί του Θορ θα κρατά η Νάταλι Πόρτμαν, η οποία μάλιστα βρέθηκε στη σκηνή του Comic-Con και το παρέλαβε. Στην τέταρτη ταινία της σειράς, η Portman θα επαναλάβει τον ρόλο της Τζέιν Φόστερ, ενώ στη σκηνοθετική καρέκλα θα καθίσει ο Τάικι Γουαϊτίτι που υπέγραψε και την τρίτη ταινία. Φυσικά, ο Κρις Χέμσγουορθ, αλλά και η Τέσα Τόμσον επιστρέφουν στους ρόλους των Θορ και Βάλκιρι, ενώ οι λεπτομέρειες για το πώς ο χαρακτήρας της Πόρτμαν θα παραλάβει το σφυρί του Θορ παραμένουν άγνωστες. Μάλιστα, οι Χέμσγουορθ και Πόρτμαν θα συμμετέχουν και στη σειρά animation What If...? που ανακοινώθηκε για το κανάλι Disney+.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THOR: LOVE AND THUNDER with Chris Hemsworth, Tessa Thompson and Natalie Portman. Taika Waititi returns as director. In theaters November 5, 2021. pic.twitter.com/7RRkOYWTQM — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Με πληροφορίες από The Verge