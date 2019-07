Η επιστροφή του Κρίστοφ Βαλτς στον ρόλο του Μπλόφελντ στη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ, φαίνεται να επιβεβαιώνεται καθώς ο ηθοποιός εθεάθη στον χώρο γυρισμάτων της ταινίας στο Λονδίνο.

Ο Βαλτς υποδύθηκε τον Μπλόφελντ, τον απόλυτο κακό των ταινιών του Τζέιμς Μποντ, στο Spectre του 2015 και όπως όλα δείχνουν ο Αυστριακός ηθοποιός θα αντιμετωπίσει ξανά τον Ντάνιελ Κρεγκ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένας επισκέπτης των Pinewood Studios ενημέρωσε τον δημοσιογράφο της Daily Mail, Baz Bamigboye, ότι ο Κρίστοφ Βαλτς βρισκόταν στον χώρο των γυρισμάτων. «Δεν με είδατε», φέρεται να είπε ο ηθοποιός.

Exclusive:Hello Mr Waltz... we’ve been expecting you.#ChristophWaltz is back as #Blofeld in ⁦@007⁩ #Bond25 , shooting scenes at Pinewood studios . When a visitor spotted him , Waltz insisted , “You haven’t seen me.” pic.twitter.com/g1X91cEJbf