Σε χρόνο ρεκόρ εξαντλήθηκαν ξανά τα εισιτήρια και της δεύτερης συναυλίας Florence & The Machine στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δεύτερη συναυλία στις 22 Σεπτεμβρίου, που προστέθηκε λόγω αυξημένης ζήτησης για την πρώτη, η οποία έχει προγραμματιστεί την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου, έγινε επίσης sold out σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Μετά το αγωνιώδες sold out της πρώτης συναυλίας το οποίο άφησε χιλιάδες φανς απογοητευμένους, το συγκρότημα είχε ανακοινώσει επισήμως μέσω Facebook και δεύτερη συναυλία στην Αθήνα, ξανά στο Ηρώδειο.

Η indie ροκ μπάντα επιστρέφει στην Αθήνα μια δεκαετία μετά την εμφάνισή της στο Synch Festival του 2009.

Οι Florence and the Machine που δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο το 2007 από την Florence Welch έχουν κερδίσει την αγάπη του κοινού τόσο μέσα από τα ροκ, ποπ και soul στοιχεία που συνδυάζουν στη μουσική τους όσο και από την εντυπωσιακή φωνή και παρουσία της κοκκινομάλλας τραγουδίστριας η οποία φέτος, χάρισε τη φωνή της στην τελευταία σεζόν του Game of Thrones.