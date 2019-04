Η Αθήνα αποτελεί έναν από τους 36 σταθμούς στην παγκόσμια περιοδεία του διάσημου τσελίστα Yo-Yo Ma (Γιο-Γιο Μα) με το Bach Project. Ο κορυφαίος καλλιτέχνης θα ερμηνεύσεις τις 6 σουίτες του Μπαχ για τσέλο, χωρίς συνοδεία, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού για μία μόνο βραδιά στις 30 Ιουνίου.

Γιατί όμως η συναυλία του Yo-Yo Ma αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού; Διαβάστε εδώ όσα πρέπει να ξέρετε για τον Yo-Yo Ma, το καλλιτεχνικό και το ακτιβιστικό του έργο, ενόψει της πρώτης εμφάνισής του στη χώρα μας.



-Ο αμερικανός, κινεζικής καταγωγής τσελίστας Yo-Yo Ma, υπήρξε παιδί-θαύμα που ξεκίνησε να παίζει τσέλο στην ηλικία των 4 ετών, ενώ έκανε την πρώτη του συναυλία μπροστά σε κοινό στην ηλικία των 5. Στα 7 του χρόνια έπαιξε τσέλο μπροστά στον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ και τον Τζον Φ. Κέννεντυ και στα 8 του έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, σε συναυλία με μαέστρο τον Λέοναρντ Μπερνστάιν.

-Έχει ερμηνεύσει από κλασικές συνθέσεις μέχρι Astor Piazzola, παραδοσιακές μουσικές από την Κίνα αλλά και τη Βραζιλία κ.α. Με φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο, έχει ηχογραφήσει περισσότερα από 90 άλμπουμ και έχει κατακτήσει 18 βραβεία Grammy, ενώ έχει υπάρξει υποψήφιος για άλλα 27.

-Το 1998 εγκαινίασε το Silk Road Project, προκειμένου να προωθήσει τη συνεργασία, την καλλιτεχνική ανταλλαγή και τη ροή των ιδεών ανάμεσα σε καλλιτέχνες και οργανισμούς από όλο τον κόσμο. Έτσι δημιουργήθηκε το Silk Road Ensemble, μία μουσική κολεκτίβα με 59 μουσικούς από όλο τον κόσμο, με σταθερή παρουσία στη δισκογραφία από το 2001 μέχρι σήμερα.

-Το 2009, ο Μπαράκ Ομπάμα διόρισε τον Yo-Yo Ma στην Προεδρική Επιτροπή των Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και το 2011 του απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας. Έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία, όπως με Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών στις ΗΠΑ(2001), βραβείο Polar (2012) κ.α.

H εμφάνιση του Yo-Yo Ma στο NPR Tiny Desk.

-Έχει συμμετάσχει στο soundrack πολλών γνωστών ταινιών, όπως Τίγρης και δράκος, Master and Commander: Στα Πέρατα του Κόσμου, Επτά χρόνια στο Θιβέτ, Αναμνήσεις μιας γκέισας, Κάποτε στην Αμερική, The Mission, Οι αδιάφθοροι κ.α..

-Το 2010, ο Carlos Santana τον κάλεσε να συνεργαστούν για το άλμπουμ του «Guitar Heaven : The Greatest Guitar Classics of All Time». Οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί με την τραγουδίστρια India Arie το τραγούδι των Beatles While My Guitar Gently Weeps. Το κοινό απολαμβάνει συχνά τον Yo-Yo Ma στη σύγχρονη μουσική σκηνή, καθώς έχει επίσης συνεργαστεί με τον Pixinguinha, τον Phillip Glass, τον Bobby Mc Ferrin κ.α..

-Είναι ιδρυτικό μέλος της Κινεζικο-αμερικανικής Επιτροπής των 100, που ασχολείται ενεργά με ζητήματα αμερικανών πολιτών κινεζικής καταγωγής.

-Το Bach Project ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018 και περιλαμβάνει 36 εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, σε εμβληματικούς χώρους όπως τον Ναό του Αγίου Νικολάου στη Λειψία, τον Καθεδρικό Ναό της Ουάσιγκτον, το Red Rocks Amphitheater στο Κολοράντο κ.α.

Οι συναυλίες συνδυάζονται πάντα με μία Ημέρα Δράσεων με τον Yo-Yo Ma, όπου μέσω συζητήσεων, καλλιτεχνικών συναντήσεων και άλλων δρώμενων κοινωνικού χαρακτήρα, οι συμμετέχοντες εξερευνούν τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο η τέχνη όχι μόνο ενώνει τους ανθρώπους, αλλά αναδεικνύει και τις ιδιαίτερες αρετές τους. Τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη μπορεί να συμβάλει σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Οι δράσεις της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν στις 29 Ιουνίου και θα ανακοινωθούν σύντομα αναλυτικές πληροφορίες.

-Ο Yo-Yo Ma δεν κρύβει την ιδιαίτερη αδυναμία του στον Μπαχ, το έργο του οποίου θεωρεί ότι καθόρισε τη ζωή του: «Οι 6 Σουίτες για τσέλο του Μπαχ είναι σταθεροί μουσικοί συνοδοιπόροι μου. Εδώ και εξήντα χρόνια μου δίνουν έμπνευση, ανακούφιση και χαρά, σε περιόδους άγχους, γιορτής ή απώλειας. Πόση δύναμη έχει αυτή μουσική που ακόμα και σήμερα, 300 χρόνια μετά τη σύνθεσή της εξακολουθεί να προσφέρει παρηγοριά σε δύσκολους καιρούς;».

-Τον Αύγουστο του 2018 εμφανίστηκε στα Tiny Desk Contest της ΝPR Music, μία ξεχωριστή σειρά συναυλιών που πραγματοποιούνται στον μικρό χώρο των γραφείων της εταιρείας, με σκοπό τη εξερεύνηση διαφόρων μουσικών ειδών και τη δημιουργία μιας πιο στενής επαφής του καλλιτέχνη με το κοινό. Εκεί, ο Yo-Yo Ma διηγήθηκε πώς ερμήνευε τη Σουίτα αρ. 1 -που ήταν και το πρώτο κομμάτι που έπαιξε στη ζωή του- στην ηλικία των 4 ετών, αλλά και πώς η μουσική του Μπαχ τον συντροφεύει σε όλη του τη ζωή.

Ο Yo-Yo Ma θα ερμηνεύσει τα έργα του Μπαχ: Σουίτα αρ. 1 σε σολ μείζονα, Σουίτα αρ. 2 σε ρε ελάσσονα, Σουίτα αρ. 3 σε ντο μείζονα, Σουίτα αρ. 4 σε μι ύφεση μείζονα, Σουίτα αρ. 5 σε ντο ελάσσονα, Σουίτα αρ. 6 σε ρε μείζονα.

Info

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

30 Ιουνίου 2019, 21:00

Yo-Yo Ma

Johann Sebastian Bach

6 σουίτες του Μπαχ για τσέλο, χωρίς συνοδεία