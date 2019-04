Oι Pussy Riot έρχονται στην Θεσσαλονίκη. Το ρωσικό εικονοκλαστικό συγκρότημα διαμαρτυρίας θα εμφανιστεί στο Street Mode Festival 2019 και αυτή θα είναι η πρώτη του εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους.



Τα έβαλαν με τον Πούτιν, τα έβαλαν με τον Τράμπ, τα έβαλαν με την εκκλησία και θα τα βάλουν με όλο τον κόσμο όσο νιώθουν την αδικία και την μισαλλοδοξία να κυριαρχεί! Ο λόγος για τις PussyRiot, την φεμινιστική κολεκτίβα η οποία έγινε γνωστή σε όλο τον πλανήτη για τον αγώνα της εναντίον της κυβέρνησης και των όποιων "στραβών" της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας.

Η σύλληψη των μελών των Pussy Riot έφερε αντιδράσεις σε όλο το καλλιτεχνικό και ακτιβιστικό στερέωμα, ενώ τον αγώνα τους υπερασπίστηκαν σημαντικές προσωπικότητες, από την Madonna και την Bjork ως την Yoko Ono και τον Paul McCartney. Στις 10 Οκτωβρίου 2012 το δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε δυο μέλη με ποινή δυο χρόνια φυλάκισης ενώ η χορήγηση αμνηστίας ήρθε έχοντας ήδη εκτίσει 21 μήνες της ποινής τους! Παρόλα αυτά δεν το βάζουν κάτω και συνεχίζουν ακάθεκτες την διαμαρτυρία τους.

Oι τίτλοι των τραγουδιών τους τα λένε όλα: "Kill The Sexist, Death To Prison, Freedom Τo Protests, Mother Of God, Drive Putin Away, Make America Great Again"!

Οι Pussy Riot αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι το punk είναι κάτι παραπάνω από μουσική. Είναι ένας συνεχής αγώνας υπέρ των αδύναμων και των καταπιεσμένων. Το ονόμασαν Protest Art και η διαμαρτυρία θα λάβει χώρα, για 1η φορά στην Ελλάδα, στο φετινό Street Mode Festival!

Η 11η βερσιόν του φεστιβάλ θα διεξαχθεί το τριήμερο 27-28-29 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη και οι Pussy Riot θα εμφανιστούν την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Η προπώληση εκπτωτικών τριήμερων και μονοήμερων early bird εισιτηρίων έχει ξεκινήσει αποκλειστικά μέσω του viva.gr και του δικτύου καταστημάτων του και στο: https://goo.gl/FBHfqk