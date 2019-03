Ο θρυλικός σκηνοθέτης των Aguirre - the Wrath of God, Fitzcarraldo και Grizzly Μan, Βέρνερ Χέρτσογκ, έρχεται στη Στέγη στις 15 Απριλίου για μια συζήτηση, ανοιχτή στο κοινό, με τον οικοδεσπότη των γνωστών συνεντεύξεων στη NYPL (The New York Public Library), Paul Holdengraber.



Ο Χέρτσογκ θα βρεθεί στην Αθήνα για μια απρόβλεπτη συζήτηση για τη ζωή του, τον κινηματογράφο αλλά και την προσωπική σχέση του με την Ελλάδα, με τον Διευθυντή του Ιδρύματος Ωνάση στο Λος Άντζελες (OLA), Paul Holdengraber. Τη συζήτηση πλαισιώνουν masterclass και προβολές ταινιών.



Πολυπράγμων, αταξινόμητος και πάντα καλλιτεχνικά ανορθόδοξος, ο Βέρνερ Χέρτσογκ βρίσκει συνεχώς τρόπους για να ανανεώνει την κουβέντα γύρω από το σινεμά.

Mεγάλωσε σε ένα αποκομμένο από τον πολιτισμό χωριό της Βαυαρίας, χωρίς πρόσβαση σε τηλεόραση ή ταινίες. Έκανε το πρώτο του τηλεφώνημα στα 17 του και την πρώτη του ταινία στα 19 του.

Αυτοδίδακτος, αλλά οραματιστής με αστείρευτη έμπνευση, έχτισε μια πολύπλευρη καριέρα ως κινηματογραφιστής («Αγκίρε, η Μάστιγα του Θεού», "Grizzly Bear", «Διαφθορά στη Νέα Ορλεάνη»), έπαιξε στο πλευρό του Tom Cruise, δίδαξε επίδοξους σκηνοθέτες, έσωσε τη ζωή του Joaquin Phoenix (στην πραγματικότητα, όχι σε ταινία), σκηνοθέτησε όπερα και έφαγε ένα παπούτσι (χαμένο στοίχημα που κατέγραψε σε ντοκιμαντέρ).



Μετά την προ τριετίας συζήτησή τους για την αρχαία ελληνική γραμματεία, σε μια συμπαραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση στη Νέα Υόρκη, ο Χέρτσογκ θα συναντήσει για άλλη μία φορά τον μετρ των ζωντανών συνεντεύξεων.

Ο Πολ Χολντενγκρέιμπερ, Ιδρυτικός Εκτελεστικός Διευθυντής του Onassis Los Angeles (OLA) και Ιδρυτής & Διευθυντής της πολιτιστικής σειράς LIVE from the NYPL της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης, σε μια κουβέντα εξίσου απρόβλεπτη με την πορεία του 76χρονου δημιουργού.



Info

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

15.04.2019

Είσοδος ελεύθερη