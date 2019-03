Το φετινό Open Day διοργανώνεται σε διάφορους χώρους της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση την Κυριακή 17 Μαρτίου (με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις δράσεις, εκτός από τη βραδινή συναυλία στην Κεντρική Σκηνή) και είναι αφιερωμένο στην αβάνγκαρντ μουσική της ανατολής, μέσα από εκδηλώσεις, προβολές και συναυλίες.

Οι «Ετεροτοπίες», πρώτο μέρος ενός ευρύτερου κύκλου με θέμα τις διαφορετικές καλλιτεχνικές οπτικές, εξετάζουν τον διαρκή μουσικό διάλογο Ανατολής και Δύσης, με τρόπο «αντίστροφο».

Καλλιτέχνες και συνθέτες από όλο τον κόσμο βρίσκουν στη σύγχρονη Δυτική τέχνη μια δύναμη εκσυγχρονισμού, μια κατεύθυνση για τον επαναπροσδιορισμό και την εξέλιξη των πολιτισμών τους.

Ταυτόχρονα, η φρέσκια οπτική που αναπτύσσεται «μακριά από το κέντρο» μεταλλάσσει τις Δυτικές μουσικές γλώσσες και δημιουργεί νέα συναρπαστικά ηχητικά ιδιώματα.



Μουσικές εκτελέσεις, προβολές και δρώμενα, σε ένα καλειδοσκόπιο ήχων, μορφών και αισθητικών, θα δώσουν σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να χαράξουν τη δική τους προσωπική διαδρομή, μέσα από τους «χώρους αλλού» της σύγχρονης τέχνης.

Σαν να συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι, οι επισκέπτες καλούνται να αναπολήσουν μνήμες, να εκφράσουν επιθυμίες, να αναζητήσουν ονόματα, να ψάξουν σημεία και, τέλος, να συντάξουν τη δική τους αφήγηση και οπτική για την πολύπλοκη και αμφίδρομη εμπειρία της συνάντησης των πολιτισμών.



Συντελεστές

Σύλληψη, Σύνθεση, Μουσικολογική & Σκηνοθετική επιμέλεια, Realisations, Ενορχηστρώσεις, Οργάνωση: Ανάργυρος Δενιόζος

Μουσική διεύθυνση: Ανδρέας Λεβισιάνος

Φωτισμοί: Ελίνα Σφουντούρη

Οργανωτική επιμέλεια: Βάλια Ρασσά

Επιμέλεια: Σέργιος Σινάνης

Οργάνωση παραγωγής: Χριστίνα Πιτούλη, Δήμητρα Δερνίκου

Συμμετέχουν: Enseblble Continuum (@ATHENS), Σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων

To πρόγραμμα

Μικρή Σκηνή

Joji Yuasa (*1929) |16:30-17:00

Music for theatrical drama (1959-1963)

fixed media

Ge Gan-Ru (*1954) |17:00-17:20

Gu Yue (Ancient Music) (1986)

Λορέντα Ράμου, προετοιμασμένο πιάνο

Toshiro Mayuzumi (1929-1997) | 17:20-17:30

Campanology for multi-piano (1959)

fixed media

17:30-18:00

Toshi Ichiyanagi (*1933)

Piano space (2001)

Clarence Barlow (*1945)

Ludus Ragalis (2006)

Δήμητρα Κοκκινοπούλου

At first we thought t'was the wind (2019) | 18:00-18:30

Fragments around "Les Yeux Clos" by Toru Takemitsu

Γιώργος Κωσταντίνου (πιάνο), Χρήστος Σακκελαρίδης (soundscapes)

18:30-19:30

Fay Wang

Parabiosis

for piano and backing track

Chinary Ung (*1942)

Seven mirrors (2005)

Nobuyoshi Tanaka (*1969)

Concertino

for piano, vocaloid and electronics

Somei Sato (*1947)

Incarnation II (2001)

Vicki Ray (πιάνο)

19:30-20:30

Dan Fujikura (*1977)

Cosmic Maps (2014)

Colin McPhee (1900-1964)

Balinese Ceremonial music (1934)

Unsuk Chin (*1961)

Piano Etudes (1995-2003)

Takashi Yoshimatsu (*1953)

Pleiades Dances (1986-2001)

Tomohiro Moriyama (*1977)

Let's Play a Duet! (2006)

Beata Pincetic, Χρήστος Σακκελαρίδης

Κεντρική Σκηνή

Zhang Xiaofu (*1954) | 16:30-17:05

Chant (2007)

Nuo RiLang (1996)

video - fixed media

Giacinto Scelsi (1906-1988) | 17:05-17:30

Sauh I-IV (1973)

Αναστασία Κότσαλη - Άννα Παγκάλου, Νίκος Παλαμάρης (ηλεκτρονικά)

17:30-17:50

Toru Takemitsu (1930-1996)

Rain Coming (1982)

Bushra El-Turk

Murmurations (2014)

ensemble Continuum (@Athens)

Διεύθυνση: Ανδρέας Λεβισιανός

17:50-19:00

Toshi Ichiyanagi (*1933)

Opera "From the Works of Tadanori Yokoo" (1969)

fixed media

Helmut Lachenmann (*1935)

Sakura-Variationen (2000)

Guido DeFlaviis, Αντρέας Φαρμάκης, Πέτρος Μπούρας

Jō Kondō (*1947)

Standing (1973)

Guido DeFlaviis, Αντρέας Φαρμάκης, Πέτρος Μπούρας

Toshio Hosokawa (*1955)

Stunden-Blumen (2008)

Σπύρος Τζέκος, Μπάμπης Καρασσαβίδης, Μαρίνα Κολοβού, Πέτρος Μπούρας

Amir Mahyar Tafreshipour (*1974)

Pendar (2011)

Σπύρος Τζέκος

Chaya Czernowin (1957) | 19:00-19:30

Anea Crystal (2008)

Hρώ Σειρά, Ilia Shestani, Patrick Evans, Αλέξανδρος Μποτίνης

Νίκος Παλαμάρης (ηλεκτρονικά)

19:30-20:30

Joji Yuasa (*1929)

A winter day (1981)

Akira Ifukube (1914-2006)

"Eclogues after Epos Among Ainu Races: No. 1. Shine onne ekashi kor shinotcha (Song of an old woman) voice and percussion"

Toshio Hosokawa

Lied for flute and piano (2007)

Akira Ifukube (1914-2006)

"Eclogues after Epos Among Ainu Races: No. 3. Ku-taxkara kusu"

Toru Takemitsu (1930-1996)

And Then I Knew 'Twas Wind (1992)

Akira Ifukube (1914-2006)

"Eclogues after Epos Among Ainu Races: No. 2. Yaishama ne na (Song of a bird dying in the Northern Sea) voice and percussion "

Toru Takemitsu (1930-1996)

Rain spell (1980)

Μαρία- Ηλιάνα Κατσούρα, Ana Chifu, Παναγιώτης Σιωράς, Maria Bildea, Κατερίνα Κωνσταντούρου, Παναγιώτης Ζιάβρας, Ηλίας Σδούκος

Φουαγιέ

John Cage (1912-1992) | 16:00-16:30 | Φουαγιέ ισογείου, 2ου, 3ου και 4ου ορόφου

Ryoanji (1983-1985)

Αντρέας Φαρμάκης, Άννα Παγκάλου, Αναστασία Κότσαλη, Ana Chifou, Κώστας Γιοβάνης, Ανδρέας-Ρολάνδος Θεοδώρου, Νίκος Τσουκαλάς, Χάρης Παζαρούλας

Isang Yun (1917-1995) | 16:30-17:00 | Φουαγιέ 2ου ορόφου

Glissées (1970)

Chinary Ung (*1942)

Khse Buon (1980)

Αλέξανδρος Μποτίνης (τσέλο)

Tolga Tüzün (*1971) | 17:00-17:30 | Φουαγιέ 4ου ορόφου

Le Déchirement des Pétales (2005)

Along the Borderline: The Breath and the Gaze (2005)

Under Pressure (2010)

Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο και μπάσο κλαρινέτο), Guido de Flaviis (σαξόφωνο)

17:30-18:15| Φουαγιέ 2ου ορόφου

Sakura Sakura

Αυτοσχεδιασμός πάνω στο παραδοσιακό θέμα της περιόδου Έντο (17ος αιώνας)

J.M. Hotteterre (1674-1763)

Pourquoi doux Rossignol

L' autre jour ma Cloris

Prelude en re

Dans ces desserts paisibles

R. Hirose (1930-2008)

Meditation (*1975)

J.M. Amiot (1718-1793)

Divertissements Chinois (1779)

Φανή Αντωνέλου (φωνή), Δημήτρης Μενέλαος Κούντουρας (φλάουτο με ράμφος & μπαρόκ φλάουτο), Σοφία Λαμπροπούλου (κανονάκι)

Toshiro Mayuzumi (1929-1997) | 18:15-18:45

Bunraku (1960)

Ge Gan-Ru (*1954)

Yi feng (Lost style) (1984)

Αλέξανδρος Μποτίνης (τσέλο)

Mudra (2019) | 18:45-19:15 | Φουαγιέ 3ου ορόφου

performance: Μιχάλης Θεοφάνους, Αλέξης Φουσέκης

μουσική: Ανδρέας Λεβισιανός (1983)

19:15-19:45 | Φουαγιέ 3ου ορόφου

Isang Yun (1917-1995)

Monolog (1983)

Ton That Tiet (*1933)

Bao La (1977)

Unsuk Chin (*1961)

Advice from a Caterpillar (2007)

Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο και μπάσο κλαρινέτο)

Yama-Uba |19:45-20:15

performance: Νένα Μουράτογλου, Κέλλυ Φίλιου

μουσική: Toshio Hosokawa, John Cage, Toshi Ichiyanagi

Claude Vivier (1948-1983) | 20:15-20:30 | Φουαγιέ ισογείου

Pulau Dewata (1977)

Κουαρτέτο Σαξοφώνων S.T.A.B.

Παράλληλες Δράσεις

Nam June Paik (1932-2006) | 16:00-20:30 | Φουαγιέ 2ου ορόφου

TV Buddha (1974)

Installation

Yoko Ono (1933) | 17:00-18:30 | Φουαγιέ 3ου ορόφου

Cut piece (1965)

performance: Δέσποινα Παπαχριστοπούλου

Takehisa Kosugi (*1938) | 16:00-20:30 | Φουαγιέ ισογείου

Untitled (1980)

Installation

Ταινίες σε συνεχή ροή:

16:00-20:30

Φουαγιέ 5ου ορόφου

Yukio Mishima and Domoto Masaki

Patriotism (Yûkoku) 1966

Sankai Junku

HIBIKI 1988

Revolutionary Chinese Ballet

Red Detachment of Women (1971)

Toshio Matsumoto

Shura (Pandemonium) 1971

Garin Nugroho

Opera Jawa (2006)

Tadanori Yokoo

3 Animation Films:

Kiss Kiss Kiss (1964)

Kachi Kachi Yama (1965)

Tokuten Eizou Anthology No. 1 (1964)

Phill Niblock

The Movement of People Working: Hong Kong (1970)

Φουαγιέ ισογείου

Nam June Paik

Zen for Film (1964)

Chieko Shiomi

Disappearing Music for Face (1966)

Yoko Ono

One (1966)

Yoko Ono

Eye Blink (1966)

Ay-O

Happening for Sightseeing Bus Trip in Tokyo (1966)

Gutai (1954)

Βραδινή Συναυλία

Κεντρική Σκηνή | 21:00

Toru Takemitsu (1930-1996)

Le son calligraphié (1958-1960)

για διπλό κουαρτέτο εγχόρδων

Franghiz Ali-Zadeh (*1947)

Crossing II (1993)

για έντεκα εκτελεστές

Yūji Takahashi (*1938)

For you I sing this song (1976)

για κλαρινέτο, βιολί, βιολοντσέλλο και πιάνο

Giacinto Scelsi (1906-1988)

Anâgâmin (1965)

για έντεκα έγχορδα

Διάλειμμα

Unsuk Chin (*1961)

Akrostichon-Wortspiel (1991)

Seven scenes from fairy-tales for soprano and ensemble

The Endless Story by Michael Ende and Alice through the Looking Glass by Lewis Carroll

Claude Vivier (1948-1977)

Zipangu (1980)

για 13 έγχορδα

Info

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 | Σε διάφορους χώρους της Στέγης | 16:00

Ελεύθερη είσοδος σε όλες τις δράσεις εκτός από τη συναυλία στην Κεντρική Σκηνή στις 21:00

Εισιτήρια συναυλίας

Κανονικό: 5 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα, Κάτοικος Γειτονιάς, Συνοδός ΑμεA: 4 €

Παρέα 10+ άτομα, ΑμεΑ, Ανεργίας: 3 €

Ομαδικές κρατήσεις στο [email protected]