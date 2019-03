Eve Risser, L'Ensemble ensemble

Ιδιοσυγκρασιακή δημιουργός του σύγχρονου γαλλικού αυτοσχεδιασμού, η πιανίστρια και συνθέτρια Eve Risser μετατρέπει το εσωτερικό του πιάνου σε ένα ιδιόμορφο μυστηριακό όργανο, το οποίο ακούγεται άλλοτε ως τρομπέτα ή σαξόφωνο και άλλοτε ως κρουστό. Στο L' Ensemble ensEmble, η Risser πλαισιώνεται από τέσσερις ιδιαίτερους μουσικούς και οι ηλεκτρονικοί πειραματισμοί συναντούν τη νορβηγική φολκ και την αυτοσχεδιαστική τζαζ.

9/3, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Μικρή Σκηνή), λεωφ. Συγγρού 107-109, Αθήνα, 21:00, εισ.: 7-12 ευρώ

We own the sky

Οι we.own.the.sky κάνουν ένα διάλειμμα από τις ηχογραφήσεις του νέου τους άλμπουμ και παρουσιάζουν στη σκηνή του six d.o.g.s το "Past/Future". Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Judas Conspiracy Theory.

8/3, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 7 ευρώ

Reggae Music International / Ras Digby Meets Irie Action Sound

Ras Digby



Η reggae μουσική από την Τζαμάικα, είναι η πρώτη στην ιστορία με χαρακτηριστικό το μπάσο στις χαμηλές συχνότητες. Το IRIE Action Sound System, το πρώτο reggae χειροποίητο ηχοσύστημα της πόλης, επιστρέφει στο Ρομάντσο αυτή την φορά για να συναντήσει τον Ras Digby Austin, ιδρυτικό μέλος του Sir Jessus Sound απ' το Λονδίνο.

8/3, Bios.Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 22:30, εισ.: 8 ευρώ

Peter Hammill

Peter Hammill



Ο Peter Hammill, η ηγετική προσωπικότητα των Van Der Graaf Generator με την ευέλικτη και εκφραστική φωνή, επιστρέφει έχοντας στις αποσκευές του συνθέσεις όπως τα "Lemmings", "Theme One", "Pilgrims", "The Emperor In His War Room" και "Refugees" από την πορεία του με τους Van Der Graaf Generator αλλά και κομμάτια διαμάντια από την προσωπική του καριέρα που συχνά φλέρταρε με την musique concrete, προέβλεπε το punk, αγκάλιαζε το new wave και επεκτείνονταν από το progressive rock μέχρι την όπερα.

8- 9/3, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:00, εισ.: 20-23 ευρώ

Λεωνίδας Καβάκος & Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Ο μεγάλος Έλληνας σολίστ ερμηνεύει μαζί με την ΚΟΑ Mότσαρτ (Συμφωνία αρ. 31 σε ρε μείζονα) και Μπραμς (Συμφωνία αρ.1 σε ντο ελάσσονα, έργο 68).

8/3, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, 20:30, εισ.: 7-45 ευρώ

St.Guilt



Τα ατμοσφαιρικά '80s πλήκτρα, οι συναισθηματικές κιθάρες, τα εμβατηριακά κρουστά και η μεθυστική φωνή της τραγουδίστριας ντύνουν τις γλυκόπικρες μελωδίες και πλάθουν ένα πολύ φιλόξενο σύμπαν όπου ο ακροατής μπορεί να χαθεί στις ονειροπολήσεις του.

8/3, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή, 21:00, εισ.: 3 ευρώ

Under the Sun/ Mr Booze

Under the Sun



Οι Under the Sun σχηματίστηκαν το 2015. Το 2017 κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό Road to Desertfest του Street Mode Festival στη Θεσσαλονίκη, κερδίζοντας τη συμμετοχή τους στο Desertfest Athens 2017, όπου εμφανίστηκαν δίπλα σε ονόματα όπως οι Saint Vitus, Graveyard, Orange Goblin, Church of Misery, Planet of Zeus, Colour Haze και Radio Moscow. Τον Ιανουάριο του 2018 κυκλοφορησε η πρώτη δισκογραφική τους δουλειά.

Μαζί τους στη σκηνή του 6 d.o.g.s. ο Mr. Booze.

9/3, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 5 ευρώ