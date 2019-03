Welcome to Hawaii

Το καθιερωμένο διήμερο πάρτι μασκέ του Gazarte φέτος πάει Χαβάη. Έντονα χρώματα, λουλούδια, σαγιονάρες και εξωτικά cocktail μας μεταφέρουν στο νησί των surfer και μας βάζουν νωρίτερα στο κλίμα του καλοκαιριού.



Το Σάββατο οι The Jaguar Bombs παίζουν διασκευές και διαχρονικές επιτυχίες που όλοι έχουμε χιλιοτραγουδήσει, ενώ την Κυριακή οι Swingin' Cats, μας ταξιδεύουν με χορευτικές μουσικές από όλες τις δεκαετίες.

Στη συνέχεια οι DJs του Gazarte αναλαμβάνουν να μας κρατήσουν παρέα μέχρι το πρωί, συνεχίζοντας σε καρναβαλικούς ρυθμούς.

09-10/3, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 22:00

Carnivàle: Diskotekken x Needless

Tα δημοφιλή mobile party των Diskotekken και Needless ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους για ένα μεγάλο αποκριάτικο dance party.



Στα decks θα βρεθούν οι resident DJ του Diskotekken, Χρήστος Αγγελόπουλος και Παναγιώτης Μένεγος και δύο εκ των residents του Needless, οι Chevy και Mr.Z.

Για τις ανάγκες της βραδιάς μάλιστα προσκαλούν την Μαρία Πολίτη, resident DJ και co-founder του Λονδρέζικου mobile party Discosodoma.

10/3, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 23:00, εισ.: 5 ευρώ

Athens Rave Culture #2

Η Athens Rave Culture επιστρέφει στο six d.o.g.s με καλεσμένο τον Umwelt, πρωτοστάτη της rave σκηνής στη Γαλλία.

Τον ήχο του συνθέτουν electro, rave και acid στοιχεία.

8/3, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 8-10 ευρώ

100 χρόνια Bauhaus

Στο διάσημο Metallische Fest του 1929 η πρόσκληση προέτρεπε τους επισκέπτες να ντυθούν ανοιχτήρια, τιρμπουσόν και αυγοδάρτες.

Με αφορμή τα εκατό χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Bauhaus, το ΚΠΙΣΝ διοργανώνει μια μέρα αφιερωμένη στο μεγάλο καλλιτεχνικό κίνημα, η οποία θα κορυφωθεί με ένα θεματικό πάρτι εμπνευσμένο από τo διάσημο Metallische Fest του 1929.

Η πρόσκληση τότε προέτρεπε τους επισκέπτες να ντυθούν ανοιχτήρια, τιρμπουσόν και αυγοδάρτες.

Τη μουσική θα διαλέγει ο DJ Blue Lagoon (Κορμοράνος).

9/3, ΚΠΙΣΝ, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 20:00, είσοδος ελεύθερη

Purple Night Birthday Ball

Τα sexy Purple Nights κάνουν ξανά κατάληψη στο Ρομάντσο γιορτάζοντας τρία χρόνια γεμάτα πάρτι.

Στις μουσικές επιλογές οι: The Dreamer, Wrapped in Plastic και Denis D' or.

9/3, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 23:30, είσοδος ελεύθερη

Pre-ADD: Amelie Lens

Το ADD, το νεοσύστατο μεγάλο φεστιβάλ της Αθήνας για τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, επιστρέφει φέτος στις 25 Μαΐου.

Το Σάββατο 9 Μαρτίου, το κεντρικό pre-ADD event φέρνει στην Αθήνα τη νέα σταρ της techno και απόλυτο highlight του περσινού φεστιβάλ, Amelie Lens.

Μαζί της ο ανερχόμενος, Βέλγος DJ και παραγωγός Milo Spykers και ο δικός μας Cirkle.

9/3, Βοτανικός, Ιερά Οδός 72 & Σπ. Πάτση, Μεταξουργείο, 23:00, εισ.: 24-29 ευρώ

Νύχτες στη Μύκονο: Matina Sous Peau/Ηλίας Φραγκούλης

Η Matina Sous Peau και ο Ηλίας Φραγκούλης μας μεταφέρουν στη Μύκονο.



Νοσταλγείς Μύκονο και καλοκαίρι; Δεν βλέπεις την ώρα για πασχαλινή κατάνυξη στο αγαπημένο αιγαιοπελαγίτικο νησί;

Το six d.o.g.s έρχεται να καλύψει το μεγάλο υπαρξιακό σου κενό μέσα στον Μάρτη, με ένα πάρτι που «θα σε ταξιδέψει».

Η Matina Sous Peau και ο Ηλίας Φραγκούλης παίζουν cult επιτυχίες που θα ήθελε να ξεχάσει η ανθρωπότητα. Το πάρτι θα περιλαμβάνει και καραόκε.

9/3, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 5 ευρώ

Π41: Unstable Signal meets π, w/ Ancient Methods

Ο Ancient Methods επιστρέφει στο Temple μετά από την αξέχαστη βραδιά που μας χάρισε πέρυσι τέτοια εποχή, με ένα σετ που ξεπέρασε τις 6 ώρες, για την παρθενική συνάντηση της νεοσύστατης Unstable Signal με την Ρ Electronics.

8/3, Temple Athens, Ιάκχου 17, 00:30

Blend Carnival Sunday: Terry Francis

Ο ανήσυχος Βρετανός που έχει ταυτίσει την καριέρα του με την ιστορία του θρυλικού λονδρέζικου Fabric Club είναι ο ίδιος που έδωσε «πνοή» στη δισκογραφική εταιρία Wiggle Records αλλά και στα πρότυπα ηλεκτρισμένα underground «Wiggle Nights», τα events που δεσπόζουν στη λίστα με τα πιο περιζήτητα και ποιοτικά της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής.



Οι ήχοι του, δυναμικοί και εξαιρετικά καλοδουλεμένοι, τροφοδοτούν το κανάλι της tech house και αποτελούν πολύ καλό λόγο για να τον τιμήσεις στο dancefloor του Steam.

10/3, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, 24:00, εισ.: 15 ευρώ

Strap-on Unicorns Present: Lick It Good

Οι Strap-on Unicorns γιορτάζουν διονυσιακά στο Spinster την τελευταία ημέρα των αποκριών με electronica, synth pop, electro porn, uptempo, techno, trash, rap rave και r&b μουσικές επιλογές.

10/3, Spinster, Ικτίνου 3, Ομόνοια, 23:00

Αποκριά & Καθαρά Δευτέρα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος κινείται σε ρυθμούς Καρναβαλιού με πολλή μουσική και εντυπωσιακά μουσικοχορευτικά shows.

Οι Marsh Dondurma, η εκρηκτική brass band, έρχεται από το Ισραήλ για να ξεσηκώσει τους επισκέπτες στο Ξέφωτο την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Δεκαπέντε μουσικοί επί σκηνής συνδυάζουν παραδοσιακή μουσική από όλο τον κόσμο με ρυθμούς τζαζ και funk.

Μαζί τους: η DJ κολεκτίβα Bomba Energia Soundsystem και οι Βloco Swingueira με ένα δυναμικό μουσικοχορευτικό show, όπου ποικίλοι τύποι κρουστών και εντυπωσιακές χορογραφίες καταλήγουν σε μια μοναδική παρέλαση.



Την Καθαρά Δευτέρα, στη μεγάλη γιορτή στο Ξέφωτο του Πάρκου οικοδεσπότες είναι ο Λάμπρος Λιάβας και το συγκρότημα Τακίμ, που επιλέγουν τραγούδια και χορούς απ' όλες τις περιοχές του Ελληνισμού, σε μια ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στην τελετουργία του παραδοσιακού γλεντιού.



Προσκεκλημένοι στο ΚΠΙΣΝ είναι ο «πατριάρχης» του κλαρίνου Πετρολούκας Χαλκιάς, οι τραγουδιστές Σταυρούλα Δαλιάνη και Γιάννης Νιάρχος, ο Πόντιος λυράρης Ηλίας Αβραμίδης, καθώς και μουσικοί, τραγουδιστές και χορευτές από τον Λαογραφικό Μουσικοχορευτικό Όμιλο Γλυφάδας «Χοροστάσι» και τον ιστορικό Σύλλογο Ποντίων Αργοναύται-Κομνηνοί της Καλλιθέας.

10-11/3, ΚΠΙΣΝ, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 11:00, είσοδος ελεύθερη

Urban Carnival Edition

Ένα αποκριάτικο διήμερο ξεφαντώματος στο στενό της Ικτίνου για μεταμφιεσμένους και μη.

Την Παρασκευή την μουσική θα διαλέγουν: ClubKid και Φ.Fro.Φ ενώ το Σάββατο ο Bengoa.

8- 9/3, Spinster, Ικτίνου 3, Ομόνοια, 22:00

Cayetano & Christos Aggelopoulos

O Christos Aggelopoulos, resident DJ του υπογείου της Crust επιστρέφει για το μηνιαίο του slot και συναντάει στο booth τον Cayetano για ένα set γεμάτο house, indie dance kai techno.

9/3, Crust, Πρωτογενους 13, 23:30

Netflix Themed Costume Party

El Professor, Bojack Horseman ή Daredevil; Οι επιλογές είναι αμέτρητες για το θεματικό πάρτι εμπνευσμένο από τις αγαπημένες σειρές του Netflix.

Στις μουσικές π Dj CV.

8/3, Playhouse Athens, Σκουζέ Παναγή 3, 22:00

The Epic Carnival Party

Το Epic Party επιστρέφει στον Πειραιά για μια χορό μέχρι το πρωί με όλα τα αγαπημένα guilty pleasures από τη δεκαετία του '80 μέχρι σήμερα.

10/3, Kremlino, Χαϊδαρίου 6, Πειραιάς, 22:00, εισ.: 5 ευρώ