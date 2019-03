Το Σάββατο 16 Μαρτίου, 24 DJs και 21 performers από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα εμφανιστούν στο φετινό Athens DJs and Performers for Athens Pride, που πραγματοποιείται για έκτη χρονιά στο Ρομάντσο, με σκοπό την ενίσχυση του Athens Pride.

Το κεντρικό fund raising queer πάρτι του Athens Pride επιστρέφει, μεγαλύτερο από ποτέ, με όλους τους καλλιτέχνες να συμμετέχουν για ακόμα μια φορά αφιλοκερδώς.

Για πρώτη φορά τα stages του πάρτι θα είναι τρία, ανοίγοντας στον πρώτο όροφο του Ρομάντσο νέο χώρο με smooth διάθεση και μουσική. Επίσης για πρώτη φορά στο main stage θα πραγματοποιηθεί live από το synth-pop συγκρότημα S.W.I.M.

Το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας - Athens Pride είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντική εργασία.

Μέσω της διοργάνωσης του δημόσιου ετήσιου φεστιβάλ και άλλων δράσεων προβάλλει την ύπαρξη και προωθεί την αποδοχή των LGBTQI+ ατόμων, καταπολεμά τη διάκριση και τη σιωπή και διεκδικεί τα δικαιώματά τους.

Συμμετέχουν:

A Man To Pet and the Basic Boys, Cartoon Dandy, Chraja, D'Arcy Foxx, Darla, Dear Quentin, Express Skopelitis, Δουkissα, Fantasy, Figkott, Φιλοθέη, Freida Slaves, House of Kareola, Jacob of Cappadocia, John2, K.Atou, Kangela Tromokratisch, Kristof, Lockbird, Lessie Zmorr, Maria Politi, Molly//Bolt, S.W.I.M. (live), Sound Injections, Strap-on Unicorns, The Dreamer, Thirdkiddo, Zaq

Τα visuals του πάρτι θα επιμεληθεί ο Haris Lalousis ενώ τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Στάθης Μητρόπουλος.

Info

Athens Djs and Performers for Athens Pride

Σάββατο 16 Μαρτίου

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3

Εισοδος: 5€ για την ενίσχυση του Athens Pride 2019

Οι πόρτες ανοίγουν στις 22:00