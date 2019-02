Υπερήφανος για τις τρεις γυναίκες πρωταγωνίστριες της Ευνοούμενης (The Favourite ) δήλωσε ο έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος ο οποίος είδε την ταινία του να αποσπά χθες επτά Bafta.

«Είναι μεγάλη τιμή, χρειάστηκαν 20 χρόνια για αυτή την ταινία, εγώ συνέβαλα τα τελευταία 10», είπε ο Έλληνας σκηνοθέτης και δήλωσε υπερήφανος για τις τρεις γυναικείες παρουσίες στην ταινία: Ολίβια Κόλμαν, Ρέιτσελ Βάις και Εμα Στόουν.

«Η Ευνοούμενη κυριάρχησε στα βραβεία, κερδίζοντας εφτά, μεταξύ των οποίων και της Καλύτερης Βρετανικής ταινίας», έγραψε το BBC αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής απονομής των Βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA).

Ο Γιώργος Λάνθιμος και το The Favourite κέρδισαν τα εξής βραβεία:

- Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας

- Πρωτότυπου Σεναρίου (Ντέμπορα Ντέιβις και Τόνι Μακναμάρα)

- Καλύτερου Α' Γυναικείου Ρόλου (Ολίβια Κόλμαν)

- Καλύτερου Β' Γυναικείου Ρόλου (Ρέιτσελ Βάις)

- Σχεδιασμού Παραγωγής

- Καλύτερα Κοστούμια

- Καλύτερο Μακιγιάζ

Το δημοσίευμα αναφέρεται στα βραβεία Α' και Β' γυναικείου ρόλου που έλαβαν για τους ρόλους τους στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου η Ολίβια Κόλμαν και η Ρέιτσελ Βάις, καθώς και στα υπόλοιπα βραβεία (καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, καλλιτεχνικής διεύθυνσης, κοστουμιών, μακιγιάζ και κομμώσεων). Φιλοξενεί επίσης δηλώσεις συντελεστών της ταινίας, την ώρα της απονομής, μεταξύ των οποίων του σκηνοθέτη Γ. Λάνθιμου, της υπεύθυνης του σεναρίου Ντέμπορας Ντέιβις, όπως και ηθοποιών.

