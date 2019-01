Το Spotify έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα κορυφαία τραγούδια και τους δημοφιλέστερος καλλιτέχνες του 2018

Αν εξαιρέσεις την Ελένη Φουρέιρα που δικαιωματικά είναι στο νούμερο ένα γιατί το Fuego ήταν παντού πριν και μετά την Eurovision, και ακούστηκε πολύ και εκτός Ελλάδας, οι επόμενες τρεις θέσεις έχουν (νέο) ελληνικό ραπ, ένα είδος με δημοτικότητα άνευ προηγουμένου, που γιγαντώνεται συνεχώς και το 2019 θα γίνει ακόμα πιο κυρίαρχο (τώρα που άρχισαν οι εταιρείες να επενδύουν σε ονόματα που σαρώνουν στο YouTube).

Snik, Saske και Light βρίσκονται δίπλα σε Μέλισσες, Οικονομόπουλο και Αργυρό, ενώ απουσιάζει εντελώς το έντεχνο και το ροκ.

Στα ξένα είναι ακόμα πιο απίστευτη η κυριαρχία του hip hop και της νέας ποπ με R&B στοιχεία. Οι Έλληνες δεν ακούνε και πολύ διαφορετικά πράγματα από το παγκόσμιο κοινό, αυτό θα πρέπει να προβληματίσει (αρκετά) τους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που στην πλειονότητά τους έχουν μείνει στο 2000.

H Eλένη Φουρέιρα που βρέθηκε στην κορυφή

Τα 20 πιο δημοφιλή ελληνικά και ξένα κομμάτια στο ελληνικό Spotify για το 2018 ήταν τα εξής:

1

Ελένη Φουρέιρα

Fuego

Panik Records / A-P Records

2

Snik

Medusa

Snik Official

3

Snik

GANGSTA (feat. A.M SNiPER)

Universal Music

4

Saske

Ξέρω Μάνα

Offbeat Records

5

Super Sako

Θέλω Να Σε Ξαναδώ (feat. Πάνος Κιάμος & BO) [Mi Gna]

Planetworks

6

Μέλισσες

Είμαι Αλλού

Panik Entertainment Group

7

Νίκος Οικονομόπουλος

Για Κάποιο Λόγο

Universal Music

8

Κωνσταντίνος Αργυρός

Λιώμα

Panik Entertainment Group

9

Μέλισσες

Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι

Cobalt Music

10

Νίκος Βέρτης

Φύγε

Heaven Music

11

Light

Πέτα Τα

Panik Records / Capital Music

12

Κωνσταντίνος Αργυρός

Ξημερώματα

Panik Entertainment Group

13

Snik

9

Snik Official

14

Κωνσταντίνος Αργυρός

Ψέματα

Panik Entertainment Group

15

Γιώργος Μαζωνάκης

Αγαπώ Σημαίνει

Universal Music

16

Ηλίας Βρεττός

Φώναξέ με

Panik Entertainment Group

17

Snik

ATH (feat. Mente Fuerte)

Snik Official

18

Μέλισσες

Το Κρυφτό

Panik Entertainment Group

19

Μέλισσες

Το Κύμα

Panik Entertainment Group

20

Μέλισσες

Γιατί

Panik Entertainment Group

Spotify Annual Top-20 International

1.

Drake

God's Plan

Universal Music

2

Post Malone

Rockstar (feat. 21 Savage)

Universal Music

3

J Balvin, Cardi B, Bad Bunny

I Like It

Warner Music

4

Ariana Grande

No Tears Left to Cry

Universal Music

5

Camila Cabello

Havana (feat. Young Thug)

Sony Music

6

XXXTENTACION

Sad!

Universal Music

7

Dua Lipa

IDGAF

Warner Music

8

Dua Lipa, Calvin Harris

One Kiss (with Dua Lipa)

Sony Music

9

Drake

In My Feelings

Universal Music

10

Marshmello,Anne-Marie

FRIENDS

Warner Music

11

Post Malone

Better Now

Universal Music

12

BlocBoy JB,Drake

Look Alive (feat. Drake)

Warner Music

13

The Weeknd

Call Out My Name

Universal Music

14

Eminem

River (feat. Ed Sheeran)

Universal Music

15

Dua Lipa

New Rules

Warner Music

16

Dennis Lloyd

Nevermind

Warner Music

17

SZA, Kendrick Lamar

All The Stars (with SZA)

Universal Music

18

Tyga

Taste (feat. Offset)

Last Kings Music / EMPIRE

19

Travis Scott

SICKO MODE

Sony Music

20

Maroon 5

Girls Like You (feat. Cardi B)

Universal Music