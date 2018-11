Μάλλον ούτε η Disney δεν περίμενε τόσο μεγάλη φρενίτιδα και ένα τέτοιο ρεκόρ για το τρέιλερ του «Lion King» που κυκλοφόρησε την Παρασκευή.

Η εταιρία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της και με ένα μήνυμα ευχαρίστησε τους εκατομμύρια ανθρώπους που της χάρισαν μια μοναδική πρωτιά.

To the entire pride: Thank you for helping the teaser trailer for #TheLionKing become the most-viewed Disney trailer debut ever as it reached a record-breaking 224.6 million global views in 24 hours! pic.twitter.com/HSmWxS9YQp