O Νίκολας Ρεγκ, ένας από τους πιο επιδραστικούς Βρετανούς σκηνοθέτες, πέθανε χθες σε ηλικία 90 ετών, σύμφωνα με τον Guardian.

Toν θάνατο του σκηνοθέτη ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Είχε γεννηθεί το 1928 στο Ηνωμένο Βασίλειο και αφού εργάστηκε ως βοηθός οπερατέρ σε παραγωγές των Τζορτζ Κιούκορ, Φρεντ Ζίνεμαν και Ντέιβιντ Λιν, εργάστηκε ως διευθυντής φωτογραφίας πλάι σε σκηνοθέτες όπως ο Φρανσουά Τρυφώ.

Ο Ρέγκ έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο μόλις το 1970 που υπέγραψε μαζί με τον καλλιτέχνη Ντόναλντ Κάμελ την ταινία «Performance».

Στο «Performance» πρωταγωνιστούσε ο Μικ Τζάγκερ.

Έγινε γνωστός για τις ταινίες που σκηνοθέτησε κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, ανάμεσα στις οποίες το «Don't look now», με τους Ντόναλντ Σάδερλαντ και την Τζούλι Κρίστι και το «The Man who Fell to Earth», με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Μπάουι.

Είχε αναπτύξει το δικό του σκηνοθετικό στιλ όπου χρησιμοποιούσε μη γραμμικές αφηγήσεις ενώ καταπιανόταν με τολμηρά θέματα όπως το σεξ, ο θάνατος, ο τρόμος και η ψυχική κατάρρευση.

Παρότι τα έργα του σπάνια είχαν απήχηση στο ευρύ κοινό, λάμβαναν συχνά εγκωμιαστικές κριτικές και αναδείχθηκαν σε κλασικά.

To 1999 το Βρετανικό Κινηματογραφικό Ινστιτούτο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Ρεγκ, κατέταξε τις ταινίες του «Don't Look Now», και «Performane», στην 8η και 48η θέση των καλύτερων βρετανικών ταινιών.

Δημιουργοί όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο Πολ Τόμας Άντερσον, ο Στίβεν Σόντερμπεργκ και ο Ντάνι Μπόιλ έχουν αναγνωρίσει την επιρροή του εκλιπόντα σκηνοθέτη στα δικά τους έργα.

"Our lives are full of all the genres. Fear and hope and sadness." R.I.P. Nicolas Roeg (1928-2018) pic.twitter.com/whH4Axh3gI