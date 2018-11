Ο Iggy Pop μόλις ανακοινώθηκε πως έρχεται στην Αθήνα το επόμενο καλοκαίρι για ένα live στο πλαίσιο του φεστιβάλ Release Athens 2019.

Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, στην Πλατεία Νερού, ο Αμερικανός «Νονός του Punk» θα αποδείξει πως παραμένει μία αστείρευτη πηγή ενέργειας πάνω στη σκηνή, με ένα live show που συμπεριλαμβάνει όλες τις μεγάλες στιγμές της τεράστιας καριέρας του.

Για τον Iggy Pop δεν χρειάζονται συστάσεις. Κάθε rock και, κυρίως, punk μπάντα ή καλλιτέχνης «δανείστηκε», συνειδητά ή ασυνείδητα, κάποια πράγματα από εκείνον. Αν δεν υπήρχε αυτός και οι θρυλικοί Stooges η μουσική σήμερα θα ήταν διαφορετική. Η επιδραστικότητά τους επιζεί και προσπερνά κάθε μόδα και ρεύμα, γι' αυτό και αγγίζει κάθε γενιά, εδώ και δεκαετίες.

Στις 8 Ιουνίου λοιπόν θα ακούσουμε ζωντανά όλα τα κλασικά τραγούδια του, όπως τα "Lust For Life", "ThePassenger", "Candy", "Nightclubbing", "China Girl", "I'm Bored", "Real WildChild", "Home", "Wild America", "Funtime", "Some Weird Sin", "Gardenia" μαζί με τα μυθικά standards της εποχής των Stooges: "I Wanna Be Your Dog", "GimmeDanger", "Search and Destroy", "T.V. Eye", "No Fun", "Down on the Street", "RealCool Time", "Sick Of You", "Loose" και πολλά ακόμα.

Info

Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα, τόσο για τη συγκεκριμένη ημέρα όσο και για το line-up του φεστιβάλ.

Η προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 23/11, στις 11:00 το πρωί, προς 35 ευρώ, και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους , η τιμή θα διαμορφωθεί στα 40 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με αρχική τιμή στα 80 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 100 ευρώ.

