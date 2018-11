Μια εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο του Αμερικανοεβραίου συγγραφέα Φίλιπ Ροθ, με θέμα «Ο Φίλιπ Ροθ και η Εβραϊκότητα», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στις 19:30 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη [Πειραιώς 138].



Τη συζήτηση, την οποία διοργανώνει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, θα συντονίσει ο Καθηγητής Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων και μέλος του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ.



Για τον Φίλιπ Ροθ θα μιλήσουν ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, συγγραφέας και Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ο Ηλίας Μαγκλίνης, δημοσιογράφος, συγγραφέας και η Κατερίνα Σχινά, κριτικός λογοτεχνίας, συγγραφέας και μεταφράστρια.



Στην υποδοχή του Μουσείου θα υπάρχει έκθεση και διάθεση βιβλίων του Φίλιπ Ροθ από τον εκδοτικό οίκο Πόλις. Ο Φίλιπ Ροθ, Αμερικανός συγγραφέας εβραϊκής καταγωγής, γεννήθηκε στις 19 Μαρτίου 1933 στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ.

Σπούδασε αγγλική φιλολογία στα Πανεπιστήμια του Bucknell και του Σικάγο. Διετέλεσε καθηγητής της συγκριτικής λογοτεχνίας στα πανεπιστήμια του Πρίνστον, της Νέας Υόρκης και της Πενσυλβανίας.



Διηύθυνε τη σειρά «Συγγραφείς της άλλης Ευρώπης» στις εκδόσεις Penguin και γνώρισε στο αμερικανικό κοινό συγγραφείς όπως ο Bruno Schulz και ο Μίλαν Κούντερα. Πολυγραφότατος, έγραψε συνολικά 31 βιβλία. Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με τη συλλογή διηγημάτων «Αντίο Κολόμπους», το 1959, που τιμήθηκε με το National Book Award for Fiction.



Στα πολυάριθμα βραβεία του που ακολούθησαν περιλαμβάνονται το National Book Critics Circle Award το 1987 για το μυθιστόρημα «Αντιζωή», το ίδιο βραβείο το 1991 για το αυτοβιογραφικό αφήγημα «Πατρική κληρονομιά», το PEN/Faulkner Award το 1994 για το μυθιστόρημα «Επιχείρηση Σάυλωκ», το National Book Award το 1995 για «Το θέατρο του Σάμπαθ», το βραβείο Pulitzer το 1997 για το «Αμερικανικό ειδύλλιο», το PEN/Faulkner Award το 2001 για «Το ανθρώπινο στίγμα» (που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο), το PEN/Faulkner Award το 2007 για τον «Καθένα».



Επίσης τού απονεμήθηκε το National Medal of Arts το 1998, το Gold Medal for Fiction της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Γραμμάτων το 2001 και δύο από τα πιο έγκυρα βραβεία PEN, για το σύνολο του έργου του: το 2006 το βραβείο PEN/Nabokov και το 2007 το βραβείο PEN/Saul Bellow for Achievement in American Fiction.



Το 2011 τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο Man Booker International επίσης για το σύνολο του έργου του. Ήταν ο μόνος αμερικανός συγγραφέας που εκδόθηκαν τα «Άπαντά» του σε πλήρη και οριστική έκδοση από τη Library of America, ενώ ήταν εν ζωή.



To 2012 δήλωσε στο περιοδικό «Les Inrockuptibles» ότι, αφού ξαναδιάβασε όλα τα έργα του, αποφάσισε να αποσυρθεί από το γράψιμο της πεζογραφίας (τελευταίο του μυθιστόρημα το «Νέμεσις», αγγλ. έκδ. 2010). Έφυγε από τη ζωή στη Ν. Υόρκη στις 22 Μαΐου 2018, από καρδιακή ανεπάρκεια, σε ηλικία 85 ετών.



Info

Ο Φίλιπ Ροθ και η Εβραϊκότητα

Μουσείου Μπενάκη [Πειραιώς 138]

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, 19:30

Είσοδος ελεύθερη