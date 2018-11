Πέθανε o ηθοποιός Ντάγκλας Ρέιν, που υπήρξε η φωνή του απειλητικού υπολογιστή Hal, στην επιστημονικής φαντασίας ταινία «2001: Η οδύσσεια του διαστήματος».

O Ρέιν πέθανε σε ηλικία 90 ετών, σύμφωνα με τους διοργανωτές του Stratford Festival, που είχε ιδρύσει στην πατρίδα του, τον Καναδά.

Ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε για 32 σεζόν στο σαιξπηρικό φεστιβάλ και τιμήθηκε με το Tony Award το 1972.

Today we lost Douglas Rain, a member of our founding company and a hugely esteemed presence on our stages for 32 seasons. He will be greatly missed. Our thoughts and prayers are with his family. pic.twitter.com/dxcffgGEiA