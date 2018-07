Αυτά είναι τα 19 νέα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Η Unesco πρόσθεσε 19 τοποθεσίες στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, μετά την 42η συνεδρίασή της στο Μπαχρέιν την περασμένη εβδομάδα.

Οι νέες αυτές τοποθεσίες περιλαμβάνουν από ναούς στην Κορέα, αρχιτεκτονική της Ινδίας μέχρι όαση στη Σαουδική Αραβία.

Η Επιτροπή της Unesco επιλέγει τοποθεσίες ανά τον κόσμο που θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθούν για την πολιτιστική, ιστορική ή επιστημονική τους σημασία.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται παγκοσμίου φήμης τοποθεσίες όπως το Ταζ Μαχάλ στην Ινδία, το Μάτσου Πίτσου στο Περού, καθώς και αρκετές στην Ελλάδα όπως η Ακρόπολη, οι Δελφοί, τα Μετέωρα, η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, κ.α.

Μόλις μία τοποθεσία καταχωρηθεί στον κατάλογο Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποκτά νομική προστασία βάσει των διεθνών συνθηκών.

Οι 19 νέες τοποθεσίες που προστέθηκαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco είναι οι παρακάτω:

1. Το εθνικό πάρκο Τσιριμπικέτε στην Κολομβία

Η περιοχή έχει την μεγαλύτερη συγκέντρωση σε είδη φυτών στον Αμαζόνιο και είναι διάσημη για τους ιδιαίτερους βραχώδεις σχηματισμούς της.

Το Τσιριμπικέτε είναι εθνικό πάρκο από το 1989. Μόνο ένα μικρό μέρος του πάρκου έχει τοπογραφηθεί λόγω της δύσκολης πρόσβασής του, όμως είναι γνωστό ότι φιλοξενεί λεοπαρδάλεις και

Το πάρκο περιέχει επίσης σημάδια πρώιμης ανθρώπινης ζωής, με πάνω από 75.000 τοιχογραφίες, που καλύπτουν διάστημα άνω των 20.000 χρόνων και βρίσκονται σε 60 καταφύγια βράχων.

2. Το όρος Φάντζινγκσαν στην Κίνα

Το όρος αυτό επιλέχθηκε λόγω της ομορφιάς του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητάς του.

