To GNTM έκανε πρεμιέρα και αν ότι γίνεται στο Twitter συμβαίνει και με τα μηχανάκια της τηλεθέασης τότε και φέτος θα είναι το πιο συζητημένο πρόγραμμα της ΤV.

Η αρχή έγινε με 4 «ναι» σε μια παίχτρια που είχε όλα τα φόντα για να γίνει viral. Πληθωρική, όμορφη , φυσική και με ωραία διάθεση η Χαρά Παππά κέρδισε τους κριτές και καθώς άρχισαν οι ερωτήσεις έγινε γνωστό πως είναι η σύντροφος γνωστού Τούρκου ηθοποιού που έχει κάνει επιτυχία και στην Ελλάδα.

Η 24χρονη Χαρά Παππά είναι vlogger με δικό της κανάλι στο Υοutube, αλλά και σύντροφος του γνωστού Τούρκου ηθοποιού, Μπουράκ Χακί και πήρε μέρος στο Greece's Next Top Model, διεκδικώντας μία θέση στο γυναικείο διαγωνισμό.

Όπως δήλωσε η ίδια ζει στην Κωνσταντινούπολη με τον αγαπημένο της. "Είμαι ερωτική μετανάστρια", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος ηθοποιός είναι γνωστός από το σίριαλ «Κισμέτ» και η σχέση του με την Ελληνίδα έχει απασχολήσει τουρκικά και ελληνικά ταμπλόιντ. Κάποια spoiler λένε πως έχει ήδη μια θέση στο σπίτι του GNTM . Πάντως τα social media της έχουν σιγήσει εδώ και καιρό...

Και κάπως έτσι ο Μπουράκ απόψε παίζει γερά στο ελληνικό Twitter:

Μια νεαρή κοπέλα από την Κρήτη που μπήκε στο πλατό του GNTM με αυτοπεποίθηση συγκίνησε με την ιστορία της και της αξίζουν πολλά μπράβο! Η Λυδία ρωτήθηκε αν έχει ξυρίσει το κεφάλι της και απάντησε πως έχει αλωπεκία από τα 11 της.

«Αρχικά φορούσα περούκες γιατί στο σχολείο ήταν δύσκολα αλλά μετά από πάρα πολλή αγάπη το ξεπέρασα. Μετά από δυο χρόνια τις έβγαλα τις περούκες και αγαπάω τον εαυτό μου ακριβώς έτσι όπως είναι!» είπε χαρακτηριστικά. «Μέσα από τη συμμετοχή μου θέλω να δώσω δύναμη και σε άλλα κορίτσια που έχουν την ίδια πάθηση με εμένα αλλά και σε οποιονδήποτε άλλον» πρόσθεσε.

Η Βίκυ Καγιά συγκινήθηκε με τη ιστορία της Λυδίας. Μάλιστα, της είπε: «Έχω συγκινηθεί. Μπράβο σου είσαι μάγκας». O Δημήτρης Σκουλός της είπε ότι έχει ένα πολύ σέξι κορμί.

Κατά τα άλλα το Twitter το γλέντησε...

All these girls thinking they are gonna be supermodels #GNTM pic.twitter.com/0IqJoIz3Vo