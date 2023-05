Η Dua Lipa ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού για την ταινία «Barbie» που θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 21 Ιουλίου.

Στο teaser βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της η Dua Lipa, αναβιώνει την πιο χαρακτηριστική σκηνή της πρωταγωνίστριας Μάργκοτ Ρόμπι από το τρέιλερ της ταινίας που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο.

Στην εν λόγω σκηνή η Μάργκοτ Ρόμπι βγάζει τα ροζ ψηλοτάκουνα παπούτσια της και περπατά στις μύτες των ποδιών της, μία κίνηση που κάνει και η Dua Lipa, στέλνοντας τα φιλιά της στους θαυμαστές της.

Barbie: Η ανάρτηση της Dua Lipa με το teaser

«Αυτή η "Barbie" έχει ένα τραγούδι που έρχεται αυτή την εβδομάδα... Παρασκευή Μεσάνυχτα", έγραψε η Dua Lipa στην ανάρτησή της, ενώ στο τέλος του teaser βίντεο η ίδια τραγουδάει τον ακόλουθο στίχο του τραγουδιού: «Just come along for the ride!».

Υπενθυμίζεται ότι η ποπ σταρ εμφανίζεται στην ταινία Barbie στο πλευρό της Μάργκοτ Ρόμπι και του Ράιαν Γκόσλινγκ, υποδυόμενη μια γοργόνα, όπως είχε αποκαλυφθεί πριν μερικούς μήνες από σχετική αφίσα για το φιλμ, την οποία είχε ανεβάσει και η ίδια στο προφίλ της στο Instagram.