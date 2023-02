Ο Βίκτωρ Βερνίκος προετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2023, εκπροσωπώντας τη χώρα μας με το τραγούδι «What they Say».

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο 16χρονος εκπρόσωπος της χώρας μας στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό τραγουδιού ανέφερε ότι άρχισε να γράφει τραγούδια πριν από πέντε χρόνια.

«Άρχισα να τραγουδάω από πολύ μικρός και είχα πολλές επιρροές από την οικογένειά μου. Άρχισα να γράφω τραγούδια από τα 11 μου από όλες αυτές τις επιρροές, άρχισα και ψαχνόμουν και μόνος μου», είπε.

Βίκτωρ Βερνίκος: Τρελάθηκα όταν μου είπαν ότι θα πάω στην Eurovision 2023

Ερωτηθείς για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2023, ο Βίκτωρ Βερνίκος απάντησε: «Έγραψα το "What they say" 6 μήνες μετά που είχα μια πολύ αγχώδη εμπειρία, ήταν η πρώτη φορά που είχα νιώσει πολύ έντονα άγχος, είχε να κάνει με τη μουσική και την καριέρα μου. Αυτό που προσπαθούσα να κάνω».

Ο 16χρονος αποκάλυψε πώς αντέδρασε όταν του ανακοίνωσαν ότι θα είναι βρεθεί στην σκηνή της Eurovision 2023. «Xάρηκα πάρα πολύ, τρελάθηκα λίγο. Μίλησα σε όλα τα άτομα που ξέρω. Είναι πολύ τιμητικό και ελπίζω να εμπνεύσω και άλλα παιδιά να κυνηγήσουν αυτό που αγαπούν».

«Θα κάνω ό,τι μπορώ για την Ελλάδα όπως κάνω μέχρι στιγμής, ελπίζω να φέρω τη νίκη», είπε μεταξύ άλλων ο Βίκτωρ Βερνίκος.