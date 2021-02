Η ΕΕ συνεισφέρει άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα COVAX για την προμήθεια εμβολίων για τον κορωνοϊό σε αναδυόμενες οικονομίες, διπλασιάζοντας τη συνεισφορά της.

Πλέον, η συνεισφορά της ΕΕ στο πρόγραμμα υπό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας φτάνει συνολικά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Η επιπλέον χρηματοδότηση που ανακοίνωσε η Κομισιόν αφορά επιχορήγηση 300 εκατομμυρίων και 200 εκατομμύρια σε εγγυήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EFSD+) που θα υποστηρίξει δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μαζί με τη Συμμαχία Εμβολίων GAVI και τον Συνασπισμό για Καινοτομίες Επιδημικής Ετοιμότητας ηγούνται του COVAX για την εξασφάλιση και διανομή εμβολίων σε φτωχότερες χώρες και τη διασφάλιση ότι τα εμβόλια δεν πηγαίνουν μόνο σε πλούσιες χώρες.

Στόχος τους είναι να διανείμουν 1,3 δισ. δόσεις εμβολίων για τον κορωνοϊό σε 92 χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος έως τα τέλη του 2021. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εγκρίνει τα εμβόλια της Pfizer και της AstraZeneca.

«Με αυτή τη νέα οικονομική ενίσχυση θέλουμε να διασφαλίσουμε πως τα εμβόλια θα διανεμηθούν σύντομα σε χαμηλού και μέσου εισοδήματος χώρες. Επειδή θα είμαστε ασφαλείς μόνο αν όλος ο κόσμος είναι ασφαλής», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη διαδικτυακή σύνοδο της G7.

«Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν σύντομα. Μια πραγματική στιγμής παγκόσμιας αλληλεγγύης», έγραψε η ίδια στον λογαριασμό της στο Twitter.

