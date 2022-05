Athens Photo World 2022: Το μεγάλο φεστιβάλ για το φωτορεπορτάζ επιστρέφει για 4η χρονιά στην Αθήνα

Έχοντας πλέον διανύσει την πρώτη τριετία του, ξεκίνώντας το 2019 με την πολύτιμη βοήθεια του αείμνηστου Γιάννη Μπεχράκη και την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το Athens Photo World επιστρέφει για τέταρτη πλέον χρονιά και συνεχίζει την εκθεσιακή και εκπαιδευτική του δράση με γνώμονα πάντα την προβολή του σύγχρονου φωτορεπορτάζ και την καθιέρωση της Αθήνας ως έναν από τους σημαντικούς Ευρωπαϊκούς πόλους.

Το δεκαήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων του φετινού APW θα διαρκέσει από τις 20 μέχρι και τις 29 Μαΐου, ενώ το ευρύτερο πρόγραμμά του θα περιλαμβάνει και δράσεις εκτός του Αθηναϊκού κέντρου και θα επεκταθεί χρονικά μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού.

Το Athens Photo World 2022 πραγματοποιεί και πάλι μια σειρά εκθέσεων και δράσεων που στόχο έχουν την ανάδειξη της δουλειάς των φωτορεπόρτερ και της συνεισφοράς τους στη διαμόρφωση της εικόνας του κόσμου μας και της ιστορίας εν τη γενέσει της, σε καιρούς πολιτικών και κοινωνικών αναταραχών και ανακατατάξεων.

Έκθεση World Press Photo 2022

Πρώτος σταθμός της φετινής διοργάνωσης είναι και πάλι η σημαντικότερη διεθνής έκθεση φωτορεπορτάζ, το World Press Photo 2022 που θα φιλοξενηθεί στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Φέτος η έκθεση έρχεται με ανανεωμένο σχεδιασμό, μεγαλύτερη ποικιλία θεμάτων και μια νέα υπηρεσία για τους θεατές, την φωνητική ξενάγηση μέσω εφαρμογής που θα μπορεί ο επισκέπτης να κατεβάσει επιτόπου στο κινητό τηλέφωνό του και να έχει ηχητική περιγραφή και εξιστόρηση των γεγονότων ή της εμπειρίας του κάθε φωτορεπόρτερ στα αγγλικά και στα ελληνικά. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στους βραβευμένους φωτογράφους βρίσκεται και ένας Έλληνας φωτορεπόρτερ. Ο Κωνσταντίνος Τσακαλίδης με την φωτογραφία του από τις πυρκαγιές στην Εύβοια τον Αύγουστο του 2021 διακρίθηκε σε νικητή Ευρώπης.

Η έκθεση θα διαρκέσει από 20 Μαΐου μέχρι και 11 Ιουνίου.

Facebook Twitter Amber Bracken: World Press Photo of the Year 2022. Kamloops Residential School (Οικοτροφείο Kamloops) © Amber Bracken, για τους The New York Times, Βρετανική Κολομβία, 19 Ιουνίου 2021

Απονομή Βραβείων Yannis Behrakis και Athens Photo World 2022

Ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια του APW είναι οι διαγωνισμοί με τα δύο χρηματικά έπαθλα που καθιέρωσε από το 2019. Το διεθνές βραβείο φωτοδημοσιογραφίας Yannis Behrakis (#YBIPA) και το Βραβείο Athens Photo World (#APWA) συνεχίζουν να αναδεικνύουν τη δουλειά των Ελλήνων και ξένων φωτορεπόρτερ, ενθαρρύνοντας έμπρακτα τη διάδοση και τη συνέχιση του έργου τους. Τα φετινά βραβεία των δύο διαγωνισμών θα απονεμηθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Φάρο του ΚΠΙΣΝ. Στην εκδήλωση θα ανακοινωθεί ο νικητής του βραβείου Yannis Behrakis για τη φετινή χρονιά, από την Ελισάβετ Σαρίδου Μπεχράκη και θα απονεμηθεί το βραβείο στον νικητή του Athens Photo World 2022 από τον Θανάση Σταυράκη, Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Athens Photo world και τον Δημήτρη Τοσίδη, νικητή του APWA2021.

Τα δύο αυτά βραβεία τιμούν την παρακαταθήκη του Γιάννη Μπεχράκη και υπηρετούν εμπράκτως τον σκοπό της διοργάνωσης για την καλύτερη δυνατή διάδοση του έργου των φωτορεπόρτερ και την ουσιαστική τους ενίσχυση για την απρόσκοπτη συνέχειά του.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαΐου 2022 στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στις 19:00.

Facebook Twitter Reuters, AnnWang. Έκθεση «Φύση και Περιβάλλον», Περίφραξη Εθνικού Κήπου

Έκθεση «Φύση και Περιβάλλον» στην Περίφραξη του Εθνικού Κήπο υ

Κάθε χρόνο, αρχής γενομένης το 2019, η έκθεση που το Athens Photo World παρουσιάζει στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου στο κέντρο της Αθήνας έχει μεγάλη απήχηση και ανταπόκριση από το κοινό. Θέματα όπως η παγκόσμια καθημερινότητα και ο αθλητισμός μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες σπουδαίων Ελλήνων και ξένων φωτογράφων κοσμούν κάθε καλοκαίρι ένα από τα πιο πολυσύχναστα και κεντρικά σημεία της πόλης. Φέτος, με την πολύτιμη υποστήριξη της εταιρίας ΑΟΝ, η έκθεση επανέρχεται με θέμα τη «Φύση και το Περιβάλλον» μέσα από τη ματιά του αείμνηστου Γιάννη Μπεχράκη και τριάντα τριών ακόμη φωτογράφων του πρακτορείου Reuters: Άλκη Κωνσταντινίδη, Στέλιου Μισίνα, Umit Bektas, Antonio Bronic, Rodolfo Buhrer, Amir Cohen, Amit Dave, Nacho Doce, Anushree Fadnavis, Jose Luis Gonzalez, David Gray, Hannibal Hanschke, Yves Herman, Danish Ismail, Lucas Jackson, Sigtryggur Johannsson, Chris Keane, Clodagh Kilcoyne, Dan Koeck, Alexey Malgavko, Rafael Marchante, Hannah McKay, David Mercado, Monicah Mwangi, Ilya Naymushin, Lisi Niesner, Mohamed Nureldin, Baz Ratner, Pascal Rossignol, Maxim Shemetov, Borja Suarez, Ann Wang και Arnd Wiegmann.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου από τις 20 Μαΐου μέχρι και τις 20 Ιουνίου.

Facebook Twitter Βασίλης Βερβερίδης, Θάσος Βόρεια Ελλάδα. Έκθεση «Πετώντας πάνω από τη χώρα», Περίφραξη Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Έκθεση «Πετώντας πάνω από τη Χώρα» στην περίφραξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Στο πλαίσιο του προγράμματος των υπαίθριων εκθέσεων του Athens Photo World, οργανώνεται φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, υπαίθρια έκθεση με τίτλο "Πετώντας πάνω από τη Χώρα" με ελληνική θεματολογία, αυτή τη φορά με λήψεις από αέρος, με drone, που αναδεικνύουν τις ομορφιές της Ελλάδας από μια νέα οπτική, ασυνήθιστη και εντυπωσιακή. Τόποι άλλοτε γνωστοί και άλλοτε ανεξερεύνητοι, παραθαλάσσιοι και ηπειρωτικοί, προσβάσιμοι και μη, εμφανίζονται μπροστά μας σαν από πτήση, κι εμείς έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον τόπο μας όπως ποτέ πριν. Έμπειροι φωτογράφοι με μεράκι και αγάπη για τον τόπο αλλά και το μέσο, συνδυάζουν και πάλι τη ματιά του μάχιμου φωτορεπορτάζ με μια νέα προσέγγιση στη φωτογραφία τοπίου.

Οι φωτογραφίες που θα φιλοξενήσει η έκθεση αναδεικνύουν, όπως και πέρσι, τόπους της Ελλάδας από γωνίες λήψης διαφορετικές από την συνηθισμένη τους θέαση μέσα από το έργο των: Βασίλη Βερβερίδη, Μαριλένας Καρατζά, Δημήτρη Μελενικιώτη, Βαγγέλη Μπουγιώτη, Αντώνη Νικολόπουλου, Γιάννη Σπυρούνη, Νίκου Χαλκιόπουλου και Θωμά Χρυσοχοΐδη.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στην περίφραξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από τις 20 Μαΐου μέχρι και τις 31 Αυγούστου.

Facebook Twitter Darrin Zammit Lupi, Νικητής Βραβείου Yannis Behrakis 2021

Έκθεση Βραβευμένων Φωτογράφων Athens Photo World 2021

Όπως και το 2021 έτσι και φέτος, παρουσιάζεται στο κοινό το έργο των φωτογράφων που βραβεύθηκαν την προηγούμενη χρονιά με τα Βραβεία Yannis Behrakis και Athens Photo World. Η έκθεση των βραβευμένων φωτογράφων συμβάλει στην βαθύτερη γνωριμία του κοινού με το σύγχρονο φωτορεπορτάζ. Η φετινή έκθεση περιλαμβάνει το έργο του βραβευμένου με το βραβείο Athens Photo World 2021 Δημήτρη Τοσίδη Διάβα: νομαδικός ποιμαντισμός στη Βόρεια Ελλάδα και το έργο του βραβευμένου με το βραβείο Yannnis Behrakis 2021 Darrin Zammit Lupi: Η πρώτη φωτογραφία που τράβηξα την κόρη μου …και η τελευταία.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων από τις 9 μέχρι και τις 19 Ιουνίου 2022.

Facebook Twitter Δημήτρης Τοσίδης, Νικητής Βραβείου Athens Photo World 2021

Έκθεση Εφήβων Φωτογράφων «Ο Άνθρωπος και το Περιβάλλον»

Και το 2022 συνεχίζει το επιτυχημένο εγχείρημα της διοργάνωσης και διεξαγωγής ενός εργαστηρίου (workshop) εφήβων με αγάπη για τη φωτογραφία που θα δημιουργηθεί με μαθητές από όλα τα σχολεία της Ελλάδας που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην πρόσκληση. Κεντρική ιδέα και τίτλος της έκθεσης που θα προκύψει είναι Ο Άνθρωπος και το Περιβάλλον. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής που φέτος υποστηρίζεται έμπρακτα από την Samsung Electronics Hellas είναι η ενθάρρυνση των εφήβων να αποκτήσουν στενότερη σχέση με το περιβάλλον γύρω τους τοποθετώντας το στο επίκεντρο μιας προσωπικής έκφρασης και υγειούς εξωτερίκευσης σκέψεων και συναισθημάτων. Ταυτόχρονα ενθαρρύνεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων τους ως μέσο φωτογραφίας ώστε η δράση να είναι ακόμη πιο συμβατή με ότι έχουν ήδη συνηθίσει να χρησιμοποιούν σαν μέσο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.

Οι 200 καλύτερες συμμετοχές θα επιλεγούν από την επιμελήτρια του εγχειρήματος Δώρα Λαβαζού και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Athens Photo World Θανάση Σταυράκη. Η υπαίθρια έκθεση που θα προκύψει, θα έχει ταυτόχρονη παρουσία σε τέσσερα σημεία της πόλης, αντίστοιχα με τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ειδικότερα οι φωτογραφίες των εφήβων που θα συμμετάσχουν θα αναρτηθούν στην Κεντρική Πλατεία Χαλανδρίου, στο Άλσος Περιστερίου, στην Πλατεία Σουρμένων στο Ελληνικό ενώ στη νότια πλευρά της πόλης τα έργα των εφήβων θα αναρτηθούν στην περίφραξη του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Η έκθεση θα διαρκέσει σε όλα τα σημεία από τις 17 Ιουνίου μέχρι και τις 17 Ιουλίου και στο ΚΠΙΣΝ από την 1η μέχρι και τις 31 Ιουλίου.

Facebook Twitter Matthew Abbott, World Press Photo Story of the Year 2022. Saving Forests with Fire ( Σώζοντας τα δάση με τη φωτιά). © Matthew Abbott, για το National Geographic/Panos Pictures. Arnhem Land, Αυστραλία, 2 Μαΐου 2021.

Το Athens Photo World στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ταυτόχρονα με όλες τις δράσεις του στο κέντρο των Αθηνών και τους κοντινούς δήμους, το Athens Photo World έχει ήδη εγκαινιάσει τη συνεργασία του με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με μια έκθεση που σχεδιάστηκε ειδικά για τον χώρο αυτό με τίτλο "Ελληνικοί Προορισμοί". Πέρασμα καθημερινά χιλιάδων ανθρώπων από όλο τον κόσμο και την ίδια στιγμή νευραλγικό σημείο συνάντησης βλεμμάτων, ιστοριών και πολιτισμών, ο ΔΑΑ «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναδεικνύει και μετουσιώνει τον στόχο του Athens Photo World παρουσιάζοντας μια έκθεση που στοχεύει σε ένα πρώτο καλωσόρισμα στην πόλη και τη χώρα. Μια σειρά φωτογραφιών από σημαντικούς Έλληνες φωτογράφους που προσεγγίζουν με τη μηχανή τους σημεία ορόσημα και μας τα «συστήνουν» ξανά με έναν τρόπο προσωπικό και διαφορετικό.

Στην έκθεση παρουσιάζεται η φωτογραφική δουλειά των: Πέτρου Γιαννακούρη, Σταύρου Κεσεδάκη, Κώστας Κουτσαυτίκη, Βασίλη Κωστερέ, Θανάση Λιάπη, Μενέλαου Συκοβέλη, Γιάννη Φαρμακίδη και Λουκά Χαψή.

Ταυτόχρονα προβάλλεται 10λεπτο video με δουλειά των Αλέξανδρου Αβραμίδη, Πέτρου Γιαννακούρη, Γιάννη Λιάκου, Σωκράτη Μπαλταγιάννη, Συμέλας Παντζαρτζή, Μιχάλη Παππά και Δημήτρη Τοσίδη.

Η έκθεση πραγματοποιείται με την επιμέλεια και τον συντονισμό της κ. Χαράς-Ελένης Μητσοτάκη, Τομεάρχη Δημοσίων Σχέσεων και Πολιτισμού του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. και διαρκεί από τις 24 Ιανουαρίου μέχρι και τις 24 Ιουλίου 2022.

Το Athens Photo World 2022 πραγματοποιείται με Ιδρυτικό Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) με την πολύτιμη συνεργασία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με την οικονομική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την συνεργασία του Δήμου Αθηναίων μέσω του ΟΠΑΝΔΑ, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, του Εθνικού Κήπου, των Δήμων Αργυρούπολης-Ελληνικού, Περιστερίου και Χαλανδρίου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και με την υποστήριξη των εταιριών Samsung Electronics Ελλάς, AON και Galaios Photostore.

Facebook Twitter Μαριαλένα Καρατζά, Κόλπος Αργοσαρωνικού. Έκθεση «Πετώντας πάνω από τη χώρα», Περίφραξη Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Facebook Twitter Κωνσταντίνος Τσακαλίδης, Νικητής Ευρώπης στην κατηγορία Μεμονωμένων Φωτογραφιών (Singles), Η καταστροφική πυρκαγιά στην Εύβοια. © Κωνσταντίνος Τσακαλίδης, για το Bloomberg News, Εύβοια, 8 Αυγούστου 2021