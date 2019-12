Σήμερα ανήμερα Χριστουγέννων, ήμουν δουλειά - σπίτι. Μόνη στο σπίτι, μακριά από τους δικούς μου χωρίς παρέες. Επέστρεψα σπίτι, δεν έφτιαξα κάτι "πλούσιο" να φάω, ένα γιαούρτι κάτι παξιμάδια, τυρί και γαλοπούλα. Δεν έχω αισθανθεί καθόλου το πνεύμα των Χριστουγέννων. Δε έχω βγει καθόλου όλη την εβδομάδα, ούτε στολισμένα δέντρα έχω δει καλά καλά. Τώρα χαζεύω τηλεόραση βλέπω το Home Alone. Μόλις τελειώσει, θα πέσω για ύπνο γιατί αύριο δουλεύω πάλι πρωί.



It's the final countdown. Παρασκευή τελευταία μέρα για δουλειά,

μετά άδεια για Πρωτοχρονιά.



Merry Christmas ya filthy animal

and a Happy New Year to everyone!