Παρασκευή βράδυ, τέλη Οκτωβρίου, 3 μήνες μετά το δικό σας τετελεσται και την επιστροφή στον πρώην εν ολίγοις. Αλλαξες σπίτι, έφτασες στο επιθυμητό σημείο στην δουλειά, όπου έχεις αυτό που θες, και ξανά το μυαλό σου ταξιδεύει πίσω. Εκεί που για λίγες στιγμές χαράς για ένα μικρό διάστημα , στεναχωρηθηκες, πόνεσες, και ήσουν εκτός ευατου γενικότερα. Το ταιριαστό κ η εικόνα που χες τυφλωμενος, βλέπεις, από αισθήματα, υπερκαλυπταν τα πάντα. Φλερτακια από δω και από κει χαλαρά, δεν ευδοκιμησαν και ξανά φτου κ από την αρχή. Σιγά σιγά χειμωνιαζει κιόλας, αρχίζουν και οι ατελείωτες ώρες περισυλλογής και μουσικής ταυτόχρονα στον καναπέ, και ως φυσικό επακόλουθο, το παρελθόν says hello. Ξέρω, ακούγεται μίζερο, απλά είχες μάθει να χεις κάποιον εκεί, έστω να επικοινωνείς κάθε μέρα, να μοιράζεσαι, και σου φαίνεται κάπως όλο αυτό τώρα, καλομαθες βλέπεις, κακό του κεφαλιού σου then. Κάποτε εμείς οι ρομαντικοί του λόγου, θα καταφερουμε,και ίσως τα βράδυα αυτά να γεμίσουν με χαρά, και κάποιον όπου όλα αυτά που νιώθεις, να μην αρκουν σε μια κόλλα χαρτί να περιγράφουν. Ως τότε, ασε λίγο την μιζέρια να γίνει η παρέα σας τις νύχτες αυτες, συνοδευόμενη από μουσική. Όπως ως λέει κ ένας γνωστός τίτλος, true love awaits.

Υ. Γ κάπως έτσι περνα και η ώρα, κ είσαι κ άνοιγμα αύριο, κ ο Μορφέας σε κοίτα κρυφά από την γωνία και αναρωτιέται, "Τι θα γίνει τελικά, έτσι θα την βγάλουμε απόψε?!" Cheers.