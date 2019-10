Ενα σπιτι που θα εχει θέα την θαλασσα, στου οποίου την κουζίνα θα ετοιμαζω μεσημεριανο μαζι με το κορίτσι μου, θα ακουγεται το" you belong to me "του Dylan . Ήλιος παντού. Αφου φαμε θα πιουμε το κρασι μας στην αυλη και θα την φωτογραφιζω χαμογελαστη, μαζι με την σκυλίτσα μας

Το ευχομαι σε ολους μας