Έχω παρέα για να βγω; Όχι.

Έχω αγόρι; Οχι.

Γενικά έχω κάποιον που να ήθελε να βγει μαζί μου; Όχι.

Αλλααα τουλάχιστον έχω σώμα γιατι καθε βράδυ όταν με πιάνει αυτό πηγαίνω για τρέξιμο για να ξεχνιέμαι.

Running away from my problems.Κυριολεκτικά.

Ορίστε βγήκε και κάτι καλό από το γεγονός ότι δεν με πλησιάζει άνθρωπός.