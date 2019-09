οι επιστήμονες (ψυχολόγοι, ανθρωπολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνικοί επιστήμονες, συμβουλατορες πάσης φύσεως κλπ κλπ), δικαιούμαστε να μην είμαστε καλά!!

Έχουμε δικαίωμα να πέφτουμε, να θυμώνουμε, να απογοητεύομαστε, να θυμώνουμε με τους γύρω μας,να κάνουμε λάθη, να είμαστε θύματα,να είμαστε χαζοί, να μην είμαστε σε όλα τελειοι λόγω των σπουδών μας! We are only human after all