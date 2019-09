κι εγω τη δικια μου ασοβαρη εξομολογηση... Εχω καψουρευτει τον κατα 9 χρονια μικροτερο συναδελφο μου στη δουλεια.... Ειμαι 34 χρονων... Τις προαλλες κατι λεγαμε για καποια χρονια στο παρελθον και ελεγα εγω τοτε ημουν 13 χρονων, κι αυτος κανει, εγω τεσσαρων... Ηθελα να ανοιξει η γη να με καταπιει... Ντροπη μου το ξερω αλλα ειναι αξιαγαπητος, he is as cute as it gets... Οχι δεν ανταποκρινεται, με συμπαθει σιγουρα αρκετα αλλα μεχρι εκει, περισυ ειχε σιγουρα κοπελα αλλα δεν τον εχω ακουσει να την αναφερει καιρο τωρα... Ειναι ενα κουκλακι ζωγραφιστο και με σερνει απ τη μυτη.... Μην πειτε βουρ στο ψητο, δεν παιζει, ειμαι πολυ ντροπαλος ανθρωπος... Αλλα αν καμια βραδια με μεθυσει σε καμια εξοδο και προσπαθησει και καλα να με εκμεταλλευτει, σιγουρα δε θα το παιξω δυσκολη... :P