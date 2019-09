Τελευταια εχω μια αισθηση αισιοδοξιας και ευφοριας,νιωθω πολυ ευγνωμων που ειμαι καλα,που εχω την υγεια μου και που ξυπναω καθε μερα κι ας μην εχει αλλαξει τιποτα στην ζωη μου,κι ας διαβαζω καθε μερα για την εξεταστικη κι ας με εχει γραμμενη το προσωπο που με ενδιεφερε τωρα τον εγραψα κι εγω,κι ας μη εχω καταφερει ακομα τα μισα απο αυτα που θελω...επικεντρωνομαι στα θετικα,δεν το βαζω κατω κι επιμενω οταν κατι δεν παει καλα χωρις να παραπονιεμαι,..χαμογελαω συχνα στους ανθρωπους γυρω μου κι ανακαλυπτω ομορφη μουσικη καθε βραδυ στο spotify παραλληλα με το διαβασμα...δεν ξερω τι συμβαινει,δεν εχω παρει τιποτα αληθεια απλα νοιωθω ωραια,οτι τα καλυτερα θα ερθουν ενω παλια ουτε καν μου περνουσε το μυαλο...δεν ξερω γιατι συμβαινει,πως συνεβη,αν θα φυγει ,αν αυτο σημαινει οτι ωριμαζω παντως ειναι τελειο και ηρθε απο μονο του,ενα κλικ ητανε!

Ειναι σαν μια δυναμη που βγαινει απο μεσα μου ουτε που ηξερα πως ειχα..μηπως ειναι παλι αναισθησια απο τις αναποδιες που μου ετυχαν?δεν ειναι μουδιασμα ομως ειναι ζεστασια,μια πιο γλυκια ηρεμια,δεν μου φταιει τιποτα και κανενας πλεον ειμαι αυτη που ειμαι και σε οποιον αρεσω..δεν προκειται να αλλαξω για τιποτα και για κανεναν...νοιωθω τοσο πως να το πω τοσο...comfortable in my own skin!

Νομιζω πως αν πραγματικα θελεις να αλλαξεις τη ζωη σου πρεπει να ξεκινησεις απο τον εαυτο σου και απο το πως νοιωθεις εσυ και πως αντιλαμβανεσαι τον κοσμο γυρω σου,οχι να περιμενεις να γινει κατι που θελεις πολυ η ενα σημαντικο γεγονος για να αρχιζεις να αλλαζεις.Η ζωη δεν λειτουργει με δωροδοκια ουτε με αναμονη..πως το λενε αυτο το κλισε?Την ευτυχια την δημιουργεις δεν την βρισκεις..επικεντρωθειτε στον εαυτο σας και οχι στο τι κανουν και πως περνουν οι γυρω σας.

Ειμαι η Α. και ειμαι πραγματικα καλα!Θα χαμογελαω καθε μερα!