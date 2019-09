τραγουδια που μολις τα ακουτε αρχιζετε να κλαιτε?

Sound of silence

Mad world

SOS d'un terrien en detresse

A million years ago

Dust in the wind

Καθε φορα απλα τρεχουν δακρυα.........

Μου εχει μεινει και ο τιτλος μιας ταινιας παρόλο που δεν την εχω δει

someday this pain will be useful to you