Ένας πρώην μου με είχε σβήσει από το facebook και μόλις 2 χρόνια μετά παντρεύτηκε με κάποια που νομίζω οτι έψηνε όσο ήμασταν μαζί.

Και δώστου φωτος από το γάμο και από τις δεξιώσεις και από τα ταξίδια και από τις βόλτες και όλο μόστρα με σχόλια τύπου "είστε τέλειοι" "λάμπετε" "τι ταιριαστοί τι υπέροχοι" κλπ κλπ. Πέρασε ο καιρός και ξαφνικά λαμβάνω αίτημα φιλίας του και τι να δω? Χώρισαν βρε τα παιδιά, μα καλά τόσο ταιριαστοί τόσο τέλειοι τόσο υπέροχοι και χωρίσατε βρε παιδιά?? Ωωω τι κρίμαα, πόσο στεναχωρέθηκα, πάρε ένα delete στο friend request σου για να χεις! Sorry not sorry!! Το φχαριστήθηκα!