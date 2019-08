Κάνω μία δουλειά η οποία απαιτεί δυναμικότητα και σιγουριά. Αντιθέτως σαν άνθρωπος - χαρακτήρας, είμαι εσωστρεφής και αδύναμος. Όπως στην προσωπική μου ζωή, έτσι και στην επαγγελματική υπερ αναλύω τα της δουλειάς και τις καταστάσεις. Ενώ είμαι αρκετά καλή σε αυτό που κάνω όπως έχει ειπωθεί, με πιέζουν αρκετά στο να αλλάξω. Πλέον έχουν καταλάβει ότι όλο αυτό έχει να κάνει με τον προσωπικό μου χαρακτήρα κάτι το οποίο όπως μου είπαν κάνει κακό σε μένα, και πρέπει να το ψάξω μέσα μου. Νιώθω ότι έχουν αγανακτήσει μαζί μου εξαιτίας αυτού. Νιώθω ότι έχουν πάρει το ρόλο του ψυχολόγου. Μου είπαν αυτό "too much analysis gets you paralysis" κάπως έτσι. Αν δουλέψω με αυτό, με το μέσα μου δηλ μου είπαν ότι θα βελτιωθούν πολλά πράγματα. Μία συνάδελφος ενώ με βλέπει να τα πηγαίνω αρκετά καλά, με "μαλώνει" για να αλλάξω ώστε να προχωρήσω πιο γρηγορα επαγγελματικά. Πιστεύω όμως ότι δεν θα μπορέσω να αλλάξω γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας μου (απαίσιο, το ξέρω) έτσι ήμουν πάντα. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξω ενώ σε μερικά πράγματα θεωρώ ότι υπερβάλλουν αλλά από ότι παρατηρώ μου τα λένε πολλοί, εντός αλλά και εκτός δουλειάς.



Ένας ψυχολόγος πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει; ή θα τον στείλω εγώ για ψυχανάλυση; :p