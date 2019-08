οι ανεμιστηρες δεν τοσο ειναι φριχτοι οπως ελεγε ο σαβοπουλος

ουτε τα αιρκοντισια τοσο τελεια



το dance of the bad angels του tim booth μερικες φορες το ακους

η και οχι



σκεφτεσαι οτι πηγε 31 αυγουστου και ουτε φετος δεν γυρισες την καλοκαιρινη ταινια που ηθελες (λολ και δεν εισαι καν κινηματογραφιστης)



για καποιο μυστηριο τα παλια περιοδικα στο εξοχικο/χωριο ειναι παντα to the point

οπως και οι ραντομ ταινιες που βαζει η τιβι



ολες οι αγγαρειες κρατανε πολυ και ο χρονος περναει σφαιρα



δεν εχεις με ποιον/ποιαν να μοιραστεις τις νεο νουαρ ανησυχιες σου

ουτε την καυλα του body heat με την καθλιν τερνερ



δεν εχεις παρεα να πας σε φεστιβαλ και εκδηλωσεις στις οποιες αν ειχες παρεα δεν θα πηγαινες