Λίγους μόλις μήνες πριν από το 2020, καλό είναι να ξακαθαρίσουμε κάποια πραγματάκια (με αφορμή διάφορες εξομολογήσεις που διαβάζω κατά καιρούς).

1. Και στις γυναίκες αρέσει το σεξ και το επιζητούν όσο και οι άντρες. Όσοι/ες ακόμη πιστεύουν ότι αυτό κάνει μια γυναίκα "εύκολη" να πάνε κατευθείαν για λοβοτομή, γιατί η περίπτωσή τους είναι απελπιστικά ανίατη.



2. Όταν μια γυναίκα συμμετέχει στην ερωτική επαφή, δεν "κάθεται" σε έναν άντρα, αλλά αποτελεί το δεύτερο απαραίτητο μέλος της πράξης -χωρίς αυτήν θα μιλούσαμε για αυνανισμό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επονείδιστο να αρέσκεται μια γυναίκα στη σεξουαλική επαφή, όσο εξάλλου κι ένας άντρας. Πού μπερδεύεστε;



3. Όταν μία γυναίκα αρέσκεται όλως φυσιολογικώς στη σεξουαλική επαφή, ούτε της "καλαρέσει", ούτε "το θέλει", ούτε "το ζητάει", ούτε "το πηγαίνει το γράμμα" (κ.τ.ό.), αλλά απλώς επιθυμεί να ικανοποιηθεί, όπως ακριβώς κι ένας άντρας. Σαφές φαντάζομαι (ή μπα;).



Αν τίποτε από τα παραπάνω δεν καταλαβαίνετε, διότι ο εγκέφαλος εσφαλμένα λειτουργεί με λογισμικό περασμένου αιώνα, θα σας μιλήσω στη γλώσσα σας μήπως το εμπεδώσετε.



4. Αν μια γυναίκα θεωρείται πουτ@να επειδή της αρέσει το σεξ, τότε κατ' αναλογία κι ένας άντρας θεωρείται πόρνος για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Καλύτερα τώρα;



Το σεξ δεν είναι για τους μεν άντρες μαγκιά/καμάρι και για τις δε γυναίκες αμαρτία/ντροπή. Χωνέψτε το, επιτέλους, όλοι και όλες ότι "it takes two to tango" και στο χορό αυτό τα πράγματα είναι απλά, φυσιολογικά και ισότιμα. Δεν γίνεται στους καιρούς που προτιμώνται και διαφημίζονται με τόση χαλαρότητα οι "ελεύθερες σχέσεις" (τρελά γέλια μ' αυτόν τον όρο), τα μυαλά να παραμένουν στα κλουβιά τους. Απ' έξω σύγχρονοι ανετίλες και μέσα μπαρμπα-Γιώργηδες και Χρυσοπαγώνες από την άνω Πετρομαγούλα του 1800. Ξεκολλάτε!