Καλημερα σε ολους. Θα ηθελα τη γνωμη σας πανω σε κατι γιατι δε θσ κλεισω ματι σημερα... Βγηκαμε με τον φιλο μου χθες το βραδυ και εκει που περνουσαμε πολυ ομορφα,ζητησε ενα τραγουδι που απο την ωρα που το ακουσα και με βαση τις αντιδρασεις του,μου εδωσε την εντυπωση οτι σκεφτεται ακομη το παρελθον... Μαλιστα μου πεταξε και την εξης φραση που αν θυμαμαι καλα ελεγε: once upon a time,but never again η κατι τετοιο. Τον ρωτησα να μου πει τι του θυμιζει το κομματι και μου ειπε οτι καλυτερα να μην ξερω. Τον ρωτησα επισης αν ειναι κατι κακο και μου λεει οτι ειναι κακο για τον ιδιο. Εμενα με εζωσαν τα φιδια. Πηγε το μυαλο μου στην πρωην. Νομιζω οτι τον ειδα να βουρκωνει....Μη με πειτε υπερβολικη γιατι μου εχει δωσει και αλλα δικαιωματα. Παρακατω ποσταρω το κομματι,αν καποιος θελει να μου πει τη γνωμη του....



https://youtu.be/aj_64uJ8Ug8