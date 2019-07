Στο διπλανό διαμέρισμα από το δικό μου μένουν κάτι φασαριόζοι ελληνοαμερικάνοι γείτονες που είναι συγγενείς των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας κι έρχονται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα.

Είναι ζευγάρι, σαραντάρηδες, ένας άντρας και μια γυναίκα.

Γυρίζουν αργά το βράδυ σπίτι, βάζουν στο τέρμα αμερικάνικα τραγούδια, βλέπουν εκπομπές στη συνδρομιτική τηλεόραση, αμερικανιές και φωνάζουν και γελούν μέχρι το πρωί. Στην κυριολεξία όμως μέχρι το πρωί.

Δηλαδή δεν το λήγουν πριν τις τέσσερις και μισή το πρωί.

Και όταν ακούνε ή βλέπουν κάτι που τους αρέσει ή όταν συζητούν και ανάβει η συζήτηση, φωνάζουν ου, ου, ου, και yeah και oh my god και ενθουσιασμός και χειροκροτήματα.

Μάλλον είναι πιωμένοι. Χτες αναστέναζαν κιόλας κι έκαναν και κάτι σαν σεξουαλικούς ήχους και oh god, i'm coming και τέτοια.

Στον από πάνω όροφο μένουν οι συγγενείς τους οι οποίοι είναι κι αυτοί γύρω στα σαράντα με σαράντα πέντε και όλη τη νύχτα κάθονται στο μπαλκόνι τους και κουτσομπολεύουν και τέλος πάντων λένε ότι δεν τους ενοχλεί η φασαρία που κάνουν οι διπλανοί μου γείτονες και συγγενείς τους.

Είναι πλούσιοι όλοι τους με δικές τους πολυκατοικίες, ιδιόκτητο εργοστάσιο και ζουν από την περιουσία του πατέρα τους ο οποίος μαζί με την ηλικιωμένη γυναίκα του έχουν φύγει για διακοπές στο εξοχικό τους από την αρχή του καλοκαιριού.

Πριν μου πείτε ότι ε, καλοκαίρι είναι, δεν πειράζει, δώσε τόπο στην οργή, έχω να πω το εξής:

Αυτό που με πειράζει περισσότερο απ' όλα είναι όταν εγώ βγαίνω το πρωί στο μπαλκόνι μου και τραγουδάω φορώντας ακουστικά ή όταν τραγουδάω μέσα στο σπίτι μου πάντα με ακουστικά, όταν βγάζω τα ακουστικά μου κάποιες φορές στο μπαλκόνι , τους ακούω που λένε ότι το τραγούδι μου τους ενοχλεί, ότι θα μου φέρουν την αστυνομία, ότι είμαι παράφωνος και τέτοια. Και μιλάμε για πρωί έτσι, δέκα-έντεκα το πρωί. Ενώ οι συγγενείς τους οι αμερικάνοι που θορυβούν από αργά το βράδυ ως τα ξημερώματα δεν τους ενοχλούν!!!!!

Σας παρακαλώ θερμά, θέλω να μου πείτε πώς μπορώ να αντιμετωπίσω αυτόν τον παραλογισμό.

Δεν είναι συζητήσιμοι άνθρωποι ώστε να λύσω το θέμα με διάλογο, το έχω επιχειρήσει παλιότερα, είναι είρωνες, κακόψυχοι και πάσχουν από ανωτερότητα, δηλαδή θεωρούν ότι αυτοί έχουν δικαίωμα να ενοχλούν, να θορυβούν, να κουτσομπολεύουν, να κάνουν τα πάντα και οι άλλοι να τους ανέχονται.

Θα ήθελα να μου πείτε πώς αντιμετωπίζεις κάτι τέτοιο.

Δεν μπορώ να φύγω από το διαμέρισμα, είναι δικό μου, κληρονομιά από παλιά, δεν έχω χρήματα για ενοικίαση ή αγορά άλλου σπιτιού.