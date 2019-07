Σήμερα χαμογελάστε.. Αφήστε πίσω τα βάσανα, είναι μια καινούρια μέρα σήμερα, βρειτε την χαρά μέσα σας.. You only live once όπως συνήθιζε να λέει ο μικρός μου άγγελος.. Ζήστε τις στιγμές σας, κάντε το για όλους τους ανθρώπους που σας θέλουν ευτυχισμένους,για αυτούς που είναι εδώ και για αυτους που μας προσέχουν από εκεί ψηλά..

Χαμογελάστε!