Ξέρεις ποιος είσαι και τι θέλεις; Έχεις όνειρα, στόχους και σχέδια και ελπίζεις για το μέλλον; Εκτιμάς αυτά που έχεις και δίνεις προσοχή στις μικρές και απλές στιγμές; Απολαμβάνεις κάθε απλή στιγμή γιατί γνωρίζεις ότι μπορεί όλα να τελειώσουν ξαφνικά και να μην ξανά έχεις αυτή την ευκαιρία; Έχεις επίγνωση του παρόντος και μπορείς να διαχειριστές το άγχος και τις δύσκολες καταστάσεις που σου φέρνει η ζωή; Δεν περιμένεις τίποτα από τους άλλους και ταυτόχρονα περιμένεις τα πάντα από τον καθένα (κυρίως σε αρνητικό επίπεδο) και δεν εκπλήσσεσαι με τίποτα πια; Έχεις πλέον καταλάβει ότι ευτυχία σημαίνει ψυχική ηρεμία και είναι μια κατάσταση του μυαλού που εσύ και μόνο ελέγχεις και μπορείς να ελέγξεις; Αν ναι, συγχαρητήρια. Γνωρίζεις πολύ καλά τι σημαίνει ζωή. Είσαι έτοιμος και ζεις ήδη μια ευτυχισμένη ζωή, no matter what happens. Αν πάλι βρίσκεσαι στην πλειοψηφία που θα πει όχι, δεν πειράζει. Στόχος σου είναι να μείνεις στο δρόμο της ευτυχίας και της ζωής όσο δύσκολος κι αν σου φαίνεται, όσες ανηφόρες και κατηφόρες και να έχει. Πρέπει να προχωράς, να βελτιώνεσαι καθημερινά, να δουλεύεις σε όλα τα παραπάνω και θα δεις, θα έρθει η στιγμή που πλέον θα είσαι αρκετά ώριμος και "γυμνασμένος" έτσι ώστε όταν θα περπατάς στο δρόμο της ευτυχίας και της ζωής θα το απολαμβάνεις και θα ανεβαίνεις τις ανηφόρες με ευκολία πλέον. Θα είσαι πλέον ευτυχισμένος. Γιατί η ζωή είναι όμορφη, με τις ατέλειες και τα αρνητικά της.