Έπεσαν τα μαλλιά μου και είπα να τα κουρέψω γουλί by my self ...



Το αποτέλεσμα; ένα κουρεμένο γίδι και μισό... συνειδητοποιείς τελικά... Το μισό πρόσωπο του ανθρώπου προσδιορίζεται σύμφωνα με τα μαλλιά του... Αλλά όταν δεν έχεις άλλη επιλογή απλά πρέπει να τα αποχωριστεις...στο κάτω κάτω ειναι μόνο τριχες...